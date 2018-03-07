Однокомнатная квартира, в которой есть кухня, гостиная, чёрный санузел, изолированная спальня

До того как небольшая квартира площадью 56 кв. м попала в руки к дизайнерам Оксане Станиславовой и Алёне Дзуцевой, в ней была всего одна комната. Но поскольку одним из приоритетных желаний заказчицы было отдельное пространство для сна, перед дизайнерами стояла задача организовать изолированную комнату, при этом не затрагивая площадь кухни.

Нужно было также решить проблему с окнами, поскольку хотя площадь квартиры и позволяла спроектировать отдельную спальню, но количество окон — нет. Это стало предпосылкой для создания ажурной деревянной перегородки, через которую с лёгкостью проникает естественный свет и воздух.

SODA Home Décor

SODA Home Décor — это Оксана Станиславова, в прошлом юрист, и Алена Дзуцева, международный мастер спорта по софтболу, вместе окончили школу-студию «Детали».

— Считаем самым важным всё делать с любовью, тогда краски, свет, воздух, фактуры создадут для хозяев атмосферу счастья и радости. Создать красоту и сделать что-то особенное в интерьере для конкретного человека без любви невозможно. Поэтому и родилась SODA Home Décor.

sodahomedecor.com Отличительной особенностью проекта стало использование тёмных цветов, которые очень любит заказчица. Но в качестве основного цвета в интерьере был выбран благородный серый, который удачно сочетается с оттенками серебра, золота и бронзы. А чтобы пространство не оказалось слишком тёмным, дизайнеры дополнили интерьер тёплыми цветами мебели в виде светлого дивана в гостиной, «золотым» панно над изголовьем кровати и ярко-зелёным комодом в прихожей.

Ажурная перегородка, выполненная компанией «Арт-ультра», также выкрашена в серый цвет итальянской краской Sayerlack. Несмотря на большое количество серого цвета в интерьере, использовались разные оттенки, так что ни один не перекрывается другим. Полы в квартире сделаны из бамбукового паркета.

Большую роль в интерьере сыграли предметы мебели и декора ручной работы, выполненные на заказ. Гостиную комнату украшает электрокамин, металлическая отделка которого выполнялась дизайнерами самостоятельно. Угловой бархатный диван приобрели в Boconcept, пуф от прежнего интерьера теперь заменяет столик, на котором стоит поднос, выполненный SODA Home Décor. Подушки на диване с африканским паттерном дизайнер привезла с выставки в Париже.

Стены гостиной украшают картины: шелкография (1977), Louise Nevelson (1899—1988) и Pace Columbus с блошиного рынка. Интерьер дополняет зеркало Tamano и комод, изготовленный SODA Home Décor.

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Спальную зону решили не загромождать традиционной кроватью, взамен неё сделали подиум и положили на него матрас. Вместо тумб поставили велюровые пуфы, а на них подносы SODA Home Décor. Потолок в комнате выкрасили в цвет стен, а изголовье кровати украсили ручной переливающейся росписью золотистого цвета.

Поскольку заказчица не хотела делить пространство кухни для организации новой спальни, всё оставили как было, но после ремонта кухня стала ещё более функциональной. Барная стойка выполняет функции обеденного стола, а в ножке предусмотрены полки для хранения. Мебель ИКЕА украшает расписанная вручную плитка Marrakech в тунисском стиле. На барные стулья Boconcept, которые остались от прежнего интерьера, дизайнеры надели льняные чехлы серого цвета. Стеклянную перегородку сделали на заказ.

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Самое тёмное и в то же время шикарное место во всей квартире — это ванная комната, где даже потолок выкрашен в чёрный свет. Зеркало с рамкой золотого цвета было сделано по заказу дизайнеров, а светильник, привезённый из Парижа, стал прекрасным дополнением.

Сложностью в проекте стала непростая планировка прихожей и коридора. Потолок резал несущий ригель, который визуально исчез, поскольку был выкрашен в цвет стен. Дизайнеры применили цветовое решение и оформили проём, соединяющий прихожую и коридор. Проём c нишами окрасили в ярко-зелёный, который отлично сочетается с графитом. Зелёный комод, серую тумбу с малахитовыми ручками от SODA Home Décor и зеркало выполнили по эскизам дизайнеров. Напротив шкафа висит литография Friedrich Geiler (1946—2013). Одна из стен прихожей оклеена обоями с геометрическим узором. Свет — от Roombox.

Несмотря на то что в интерьере преобладают тёмные цвета, за счёт тёплых оттенков мебели и предметов декора квартира получилась уютной и светлой. Заказчица полностью доверилась дизайнерам и осталась очень довольна, ведь получилось именно то, о чём она мечтала.

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