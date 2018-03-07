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Aizel и Mercedes-Benz Fashion Week Russia поддержат молодых дизайнеров
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Aizel и Mercedes-Benz Fashion Week Russia поддержат молодых дизайнеров 

The Blueprint 7 марта 2018
Фото: The Blueprint
Магазин Aizel и Mercedes-Benz Fashion Week Russia начнут совместную работу по поддержке молодых российских дизайнеров. Начиная с 10 марта на сайте Aizel будут представлены коллекци локальных брендов, показы которых пройдут на неделе моды. Маркетплейс поможет дизайнерам с профессиональной фотосъемкой коллекции, PR— и SMM-продвижением, а также предложит поддержку на старте и в процессе работы с площадкой. Условия для молодых брендов будут такими же, как и для других, которые представляет Aizel, но новички получат дополнительные консультации по дизайну, размерной сетке, трендами и другим вопросам, которые могут вызвать сложности у начинающих дизайнеров.
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