10 fashion-трендов, которые стоит применить в интерьере

1. Бахрома

Один из трендов модных показов — бахрома. Ее мы видим на подолах платьев, юбок и рубашек, а из длинной бахромы шьют целые платья. В интерьере бахрома уместна в аксессуарах: пледах, наволочках на подушках, настенных украшениях.

Фото слева: asos.com. Фото справа: urbanoutfitters.com 2. Животный принт

Стремление отказаться от натурального меха в индустрии моды не отменяет любви к анималистичным принтам. Этот тренд не уходит с подиумов и отлично смотрится в дизайне интерьеров.

Совет: в этом сезоне «охотимся» на зебру, тигра и леопарда.

Фото слева: Cavalli. Фото справа: Last Detail Interior Design

3. Прозрачный пластик

Продолжает тему защиты природы другая тенденция — пластик. Конечно, речь о перерабатываемом материале. Синтетика вытесняет натуральные материалы даже в коллекциях премиальных брендов, а в дизайне интерьеров прозрачный пластик давно вошел в моду. Мебель и аксессуары из искусственного материала находят свое применение в эклектичных интерьерах, минимализме и хай-теке.

Фото слева: Zara. Дизайн: Lux Design

4. Розовый цвет

Какое-то время розовый «отдыхал» и не выходил на подиумы, но свои позиции в дизайне интерьеров не сдавал. Нежная пудра и яркая фуксия — вот оттенки, на которые однозначно стоит обратить внимание.

Фото слева: Zara. Фото справа: Nathan + Jac 5. Поп-арт Мода — это искусство. Создание красивого и функционального дома — тоже. Поп-арт однозначно где-то рядом. На модных подиумах с большим воодушевлением взялись за комиксы и уорхоловские портреты. В интерьерной сфере выделяют целое стилевое направление — поп-арт, но лучше все-таки использовать акценты этого стиля, например повесить несколько постеров или выбрать наволочки на диванные подушки. Моно-стили сегодня не в моде.

Фото слева: Versace. Фото справа: Sofie Barfoed

6. Пайетки

Праздничное настроение наблюдалось не только в зимних коллекциях известных модных домов — пайетки и блестки уже несколько сезонов не сходят со страниц глянцевых журналов, и в интерьере им однозначно найдется место. Даже несколько подушек, украшенных пайетками, придадут комнате эклектичного шика.

Фото слева: asos.com. Фото справа: urbanoutfitters.com 7. Умелая эклектика

Эклектика в моде. Дизайнеры одежды миксуют разные принты и фактуры: цветы с клеткой, мех с шелком. В интерьерах рекомендуют смешивать предметы из разных стилей, находить общие формы, цвета и сочетания.

Фото слева: Zara. Дизайн: Abigail Ahern

8. Многослойность

Многослойность в одежде уже несколько сезонов не теряет актуальности. Джинсовую куртку под пальто? Почему бы и нет. Футболку, рубашку и кожаную косуху? Да, идеально!

В дизайне интерьеров многослойность актуальна для украшения мягкой мебели. Этот тот случай, когда текстиля точно много не будет.

Фото слева: Zara Home. Фото справа: Zara

9. Вертикальные полоски

В сфере моды вертикальные полоски любят давно, и, похоже, эта любовь вечна. Идеальный принт, который подходит практически любому крою одежды и фигуре.

Принт с вертикальной полоской в интерьерах применяется в отделке стен, обивке мягкой мебели и текстиле. Предпочтение отдается узким полосам.

Дизайн: Brooke Wagner Design. Фото справа: Zara

10. Монохром

Контрастные цвета сменяются монохромом. Ведущие дизайнеры предлагают сочетать в образе одежду одного цвета, но не ярких оттенков, а пастельных. Монохромный интерьер, когда цвета стен и мебели гармонируют друг с другом и выбираются из одной палитры, не менее популярен.

Фото слева: Zara. Дизайн: Design 3 / Дизайн в кубе