Ещё
Как в одной комнате поместить спальню, кухню и гостиную: необычное решение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как в одной комнате поместить спальню, кухню и гостиную: необычное решение 

Roomble.com 7 марта 2018
Фото: Roomble.com
Проблема нехватки места (особенно в небольших помещениях) была актуальной всегда. В книге «Незнайка на Луне» был эпизод, когда главный герой со своим другом Козликом попали в гостиницу «Экономическая», где специальные кровати, встроенные в стену, откидывались за единицу лунной валюты. С точки зрения экономии средств — ход довольно спорный, с точки же зрения экономии места — бесспорный. Если вы читали роман Носова и мысль о мебели в стене не давала вам покоя всё это время, то есть повод радоваться — будущее наступает, и самые невероятные идеи скоро станут обыденностью.
Итальянская компания Scavolini предложила инновационное решение: «складная» мебель Box Life, которая прячется в шкафах до момента, пока не понадобится. И это гораздо больше, чем вы можете себе представить, — за этой технологией будущее. При грамотной планировке вы можете превратить одну комнату в многофункциональное помещение-трансформер, за считаные минуты перестраивающееся в то, что вам нужно именно сейчас. В шкафах Box Life могут храниться кухня, кровать, прачечная, складское помещение — варианты комбинаций ограничиваются лишь рамками вашей фантазии.
Как это работает? Допустим, кровать можно расположить таким образом, что в нужный момент она буквально выдвигается из шкафа и комната превращается в спальню. Выше может располагаться кухонная стойка, которая раскладывается и помещение моментально становится кухней (в другом шкафу вы можете расположить плиту и холодильник). Подобная система предполагает создание универсального помещения, в котором возможны гибриды различных комнат: спальня с гостиной, обеденная с кухней, гостиная с кабинетом.
Преимущество Box Life в том, что предлагая гибкую настройку возможностей для применения шкафов-трансформеров, система не превращает квартиру в юрту кочевника: у неё стильный и эргономичный дизайн, который может вписаться практически в любой интерьер, при этом помещение не потеряет презентабельности. Особенно это предложение актуально в наше время, когда многие люди ведут «кочевой» образ жизни, переезжая с место на место, — с Box Life можно быть мобильным и при этом всегда чувствовать себя как дома. Scavolini представит новую коллекцию мебели на грядущей выставке в Милане.
Статьи по теме Квартира-трансформер: 6 лучших примеров со всего мира Как сэкономить место на кухне: 18 интерьеров со столами-трансформерами
Читайте также:
Новинки недели для кухни
Выиграй поездку в Италию от компании Scavolini
21 новинка мебели и 11 самых современных кухонных технологий 2017 года
Roomble.com: последние новости
Как призвать весну в интерьер: 7 шагов к отличному настроению Что построят в 2018 году: самая ожидаемая архитектура Хорошие диваны: 5 диванов, которые проживут 100 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение