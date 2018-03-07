8 дизайнерских интерьеров для настоящих леди

1. Квартира-садОсновной мотив оформления этой квартиры, которая полностью обустраивалась под вкусы заказчицы, — садовая тема. В гостиной за неё отвечают цветочные обои и похожая на дачную перегородка, за которой прячется кухня. В спальне — тоже обои с цветочным принтом. Выбранная тематика отображена в цветовой палитре (нежное сочетание интересного зелёного оттенка и пыльного розового) и мебели (кушетка, журнальный столик похожи на садовую мебель).2. Лёгкий и светлый современный интерьерЭтот интерьер — полная противоположность предыдущему, подчёркнуто минималистичный. И не удивительно — он специально создавался как фон для коллекции предметов искусства заказчицы. Они же и привносят в пространство уют.3. Классический интерьер домаВладельца этого подмосковного дома хотела получить праздничный и лёгкий интерьер. Авторы проекты, стремясь воплотить её мечту в жизнь, выбрали для оформления американскую классику. Мягкий женский характер прослеживается везде: и в цветовом решении (молочный, бежевый), и в мебели — предметы выбраны с плавными линиями и округлыми формами.4. Ванная в парижском стилеПарижский стиль с обилием винтажных деталей — весь о тонком вкусе и изяществе. Если оформить таким образом ванную комнату (как в этом проекте), хозяйка точно не захочет её покидать.5. Квартира в стиле эклектикаА вот ещё один пример изящного, но не нарочитого интерьера. Атмосферу создаёт удачный микс стилей: сдержанная неоклассика, шикарный ар-деко и загадочный шинуазри. Квартира оформлялась для интеллигентной молодой женщины — результат получился вполне соответствующим.6. Сочетание неоклассики и постмодерна в интерьереЭто пространство создавалось для яркой женщины (которая сама принимала активное участие в работе над проектом) — именно этим и продиктовано необычное решение соединить неоклассику и постмодерн. В деталях тоже отображена индивидуальность владелицы: она любит морскую гамму — разумеется, последняя нашла своё место в интерьерной палитре.7. Воздушный интерьер для молодой актрисыЭтот интерьер одновременно яркий (хотя и белый), артистичный и лёгкий, воздушный. Характер пространства определила заказчица, молодая актриса, которой нужно было не только место для жизни, но и для работы и приёма гостей. Оформление учитывает все нюансы: например, стены специально оставлены пустыми, чтобы хозяйка могла со временем развесить на них свои портреты, а обилие зеркал необходимо для работы, так как девушка часто репетирует дома.8. Резиденция, оформленная двумя талантливыми женщинамиЗавершает подборку неординарный проект, в котором участвовали сразу два гиганта: известный американский дизайнер Дженнифер Пост и архитектор Заха Хадид, авторству которой принадлежит весь дом. Когда встречаются такие величины, результат не может быть средним. Так случилось и здесь: резиденция очень современная, модная, но и — уютная, чувствуется прикосновение заботливой женской руки.