Дарим скидку на онлайн-курс по созданию дома мечты

Хотите создать дом мечты, но не знаете, с чего начать? Прямо сейчас занимаетесь ремонтом? О, как нам это знакомо! Мы нашли отличную возможность узнать массу нового и полезного — обучающая программа дизайнера интерьеров Нади Зотовой. Её курс так и называется — «Создание дома мечты». За восемь занятий слушатели научатся создавать концепцию интерьера с планировкой, декором и освещением, смогут начать работать с цветом, текстилем и отделочными материалами. Рекомендуем курс дизайнерам интерьеров, как практикующим, так и начинающим.

И у нас есть промокод на скидку 10%: 2018NZ05. Воспользуйтесь им, чтобы эффективное и структурированное онлайн-обучение получилось чуточку дешевле!

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