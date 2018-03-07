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Дарим скидку на онлайн-курс по созданию дома мечты
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Дарим скидку на онлайн-курс по созданию дома мечты 

Roomble.com 7 марта 2018
Фото: Roomble.com
Хотите создать дом мечты, но не знаете, с чего начать? Прямо сейчас занимаетесь ремонтом? О, как нам это знакомо! Мы нашли отличную возможность узнать массу нового и полезного — обучающая программа дизайнера интерьеров Нади Зотовой. Её курс так и называется — «Создание дома мечты». За восемь занятий слушатели научатся создавать концепцию интерьера с планировкой, декором и освещением, смогут начать работать с цветом, текстилем и отделочными материалами. Рекомендуем курс дизайнерам интерьеров, как практикующим, так и начинающим.
И у нас есть промокод на скидку 10%: 2018NZ05. Воспользуйтесь им, чтобы эффективное и структурированное онлайн-обучение получилось чуточку дешевле!
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