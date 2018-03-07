9 лучших домов и интерьеров февраля-2018

Холодный февраль подошёл к концу, а с ним завершилась и долгая зима. Не по погоде, конечно, а по календарю. Пришла весна, а значит тепло тоже придёт, рано или поздно. В прошлом году это случилось в конце мая, но ведь случилось же! Чтобы стало хоть немного теплее, оцените лучшие февральские интерьеры — по версии читателей Roomble.

Подборку января можно посмотреть по соответствующей ссылке. Прямо вот тут.

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9 место

Екатерина Логвинова , руководитель дизайн-студии Katushhha, сделала то, что и просили заказчики — создала атмосферу комфорта. Яркие акценты лишний раз подтверждают, что всё удалось. При этом мебель в детской — от ИKEA

Интерьер со смелыми решениями и жёлтым диваном

8 место

На месте кухни дизайнер интерьеров Павел Ивонин сделал спальню, на месте гостиной — детскую, а просторную кухню-гостиную — на месте спальни. Итог: получилось двушку превратить в трёшку.

Превращение двушки в минималистичную трёшку для большой семьи

7 место

Хозяин этой квартиры поставил задачу: совместить функциональность с эмоциональной насыщенностью интерьера. Известный архитектор Станислав Старых искусно превратил обычную двухкомнатную квартиру в современное дворянское гнездо.

Современный аристократизм: дизайн двухкомнатной квартиры в стиле гранж

6 место

Современную классику мы видим нечасто, поэтому она привлекает максимум внимания и подвергается пристальному изучению. В этой неоклассической квартире от архитектора Екатерины Унгаровой много любопытных решений и нестандартных ходов.

Трёхкомнатная квартира в нежных тонах

5 место

Как сделать современный интерьер с нотками шика в доме из бруса и при этом обойтись скромными расходами? Виталия Романовская знает ответ, что и доказала своим проектом для дружной семьи с тремя детьми и котом.

Современный дом из бруса с нотками шика и росписью на стенах

4 место

Со стороны эта квартира выглядит как интерьер для съёмки — всё стильно, органично и очень красиво. Однако не сразу заметишь, насколько функциональны практически все решения и сколько здесь скрытых систем хранения от архитектора Михаила Егияна.

Красивая городская квартира с большим обеденным столом и стильным дизайном

3 место

Интерьер четырёхкомнатной квартиры в стиле неоклассика, но с непривычными для него насыщенными цветами. Всё это смогла сделать дизайнер интерьеров Ольга Жужома на 135 квадратных метрах.

Интеллигентная квартира в модных оттенках зелёного, лимонного и бордо

2 место

Эту квартиру дизайнер Элина Мусина проектировала для молодой женщины. Основное пожелание заказчицы — создать уютное пространство с отдельной спальней, функциональной кухней и цветущим балконом с панорамным остеклением.

Белая двушка с красивым балконом и огромным количеством мест хранения

1 место

А вот и лидер февраля — дизайнер интерьеров Алена Чекалина и её дизайн-студия, они создали интерьер трёхкомнатной квартиры площадью 86 метров со свежими оттенками и удачной планировкой. Тут предусмотрено даже место для мытья лап собаки!

Трёхкомнатная квартира, спальня которой удивила редакцию больше всего

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