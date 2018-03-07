Московская квартира в японском стиле

Эта квартира свободной планировки находится на пятом этаже ЖК «Полянка 44», в историческом памятнике архитектуры, созданном выдающимся русским архитектором Густавом Гельрихом в конце ХIX века. Дизайнер интерьеров Лиза Линецкая разработала интерьер для семьи из двух человек, которым очень близка культура Японии. Необходимо было создать гармоничное, уютное и лёгкое современное пространство с элементами японской стилизации, найти планировочное решение лишь с условным зонированием, как в японских традициях, и обязательно вписать в интерьер коллекцию нэцке.

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Лиза Линецкая, дизайнер интерьеров

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Дизайнер и декоратор, окончила Современную школу дизайна с отличием. Дополнительное образование: экономист, психолог, фотограф.

Проекты ВСЕ Развертка стен гостиной Тишина внутри. Дизайн квартиры 155 м. Японская стилизация с высокими потолками и использованием дерева

Колористика дизайн-проекта тесно связана с природой, потому за основу были взяты природные оттенки: земля, песок, вода, небо, огонь, дерево. План помещения как бы вытянут по горизонтали — поэтому возникла идея создания единого основного пространства: холл плавно переходит в гостиную, совмещённую с кухней, и граничит с кабинетом.

Заказчики мечтали воссоздать атмосферу Востока и японских садов в помещении, при этом не лишив его современности, а также хотели иметь возможность уединения и погружения в себя. Решением задачи стала идея создания экстерьера внутри интерьера.

Просторный холл оборудован деревянными закрытыми шкафами — системами хранения, поскольку в японских традиционных интерьерах минимальное количество предметов интерьера остаётся доступным для обзора.

Чтобы поддержать японскую тему свободной планировки без лишних границ, была создана одна общая зона, включающая в себя кухню-гостиную с зоной для чайной церемонии и кабинет. Во время проведения чайной церемонии есть возможностью делать эту зону приватной с помощью специальных деревянных конструкций на потолке, в которые спрятаны жалюзи.

Для условного отделения чайной от холла здесь установлена перегородка из стекла, металла и камня, которая несёт дополнительную функциональную нагрузку, кроме декоративной. Именно здесь нашлось место для коллекции нэцке, а также для системы хранения атрибутов чайной церемонии. На одной из сторон подиума чайной зоны ствол дерева словно растёт из пола и упирается в потолок.

В эркерной зоне окна гостиной организован декоративный сад камней как ещё одно напоминание о японской культуре и традициях. Фартук кухни выполнен из голубого оникса, который соотносится с водной стихией одним из оттенков выбранной природной палитры.

Вторая часть помещения отделена дверью от зоны гостиной — там расположена спальня с санузлом и гардеробной. Стеклянные перегородки санузла могут становиться матовым при нажатии кнопки. В зоне санузла есть ещё один отсыл к восточной культуре — на полу в небольшом углублении прячется сад камней с бонсаем на металлической подставке.

Идея свободного пространства общей зоны здесь поддерживается пластикой — гардеробная и санузел отделены от зоны отдыха стеклянными перегородками, повторяя вновь ощущение лёгкости. В эркерной нише у окна организована скамейка с подушками — как ещё одно место для уединения и отдыха.

Деревянные стеновые панели в санузле выполнены из влагостойкого тика, а стены и пол из бежевого травертина. В фактурах использовано дерево тёплых оттенков, от светлого до тёмного, а ещё бронза, хром, стекло. Мягкий свет и здесь поддерживает атмосферу уюта, гармонии и спокойствия.

В правилах формирования японских интерьеров одно общее пространство делится на зоны с помощью легко трансформируемых перегородок. Таким образом, кабинет отделён от гостиной лёгкими складывающимися перегородками из слегка тонированного стекла, которое при нажатии кнопки становится матовым и не пропускает свет, точно как и в ванной комнате. Рабочая зона примыкает к окну и совмещена с системой хранения и книжной полкой. Комната может выполнять функцию гостевой, имеет вход в собственный санузел.

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