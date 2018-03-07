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Walk Of Shame представили лукбук новой коллекции
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Walk Of Shame представили лукбук новой коллекции 

The Blueprint 7 марта 2018
Фото: The Blueprint
Марка Walk Of Shame выпустила лукбук коллекции осень-зима 2018. Центральной идеей коллекции стали шторы. Узор французских штор, изображенных на фоне осколков витрины, виден на подкладке вещей, а в самих предметах коллекции много драпировки и полупрозрачных тканей, похожих на тюль. Еще в коллекции — пэтчворк, сочетание разных фактур в одной вещи и новые принты. Так, на футболках и рубашках появились изображения по мотивам одного из любимых сериалов дизайнера марки Андрея Артемова — «Уилл и Грейс».
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