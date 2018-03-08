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Магазин INMYROOM теперь работает по выходным
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Магазин INMYROOM теперь работает по выходным 

Inmyroom 8 марта 2018
Фото: Inmyroom
У нас отличные новости: теперь онлайн-магазин INMYROOOM работает по выходным с 10:00 до 19:00 по московскому времени. А в будни магазин работает с 9:00 до 19:00 (также по московскому времени).
Это еще не все: совсем скоро INMYROOM откроет шоурум в Москве. В шоуруме можно будет посмотреть самые популярные модели товаров для интерьера, а также собственные модели кроватей и диванов бренда Laska Family. Кроме того, шоурум будет выполнять функции лектория и места для встреч дизайнеров с клиентами.
Адрес шоурума: Москва, жилой комплекс «Шуваловский», метро Университет.
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