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Обустраиваем идеальную ванную: эргономика + дизайн-решения
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Обустраиваем идеальную ванную: эргономика + дизайн-решения 

Inmyroom 8 марта 2018
Фото: Inmyroom
Элина Мусина составила краткое руководство для всех, кто хочет оформить не только стильную, но и функциональную ванную комнату.
Человеку с ростом 170 см подойдет стойка высотой не менее 145 см. Смеситель устанавливайте на 15—20 см выше края бортика ванны — чтобы вода не разбрызгивалась. Душевая лейка должна находиться на 35 см выше головы. Защититься от брызг поможет стеклянная душевая шторка.
Определитесь с типом раковины (накладная или встроенная) заранее — тогда строители правильно подготовят выводы под горячую и холодную воду и канализацию.
Стандартная высота раковины по верхнему краю — 80—85 см. При росте от 170 см удобнее поднять ее выше — на 91 см. Оптимальное расстояние от стены или других предметов до центра чаши — 50 см.
Советую его установить. При планировании ванной продумайте хранение для специального жидкого мыла и полотенца. И не забывайте выключать смеситель после использования. Для забывчивых есть специальные модели — вы не сможете убрать шланг на место, не закрыв воду.
Помните про монтажные зазоры: при глубине машинки 45 см ширина столешницы будет 55 см. Если она нависает над машиной, вам будет сложно засыпать порошок в отсек — поэтому лучше выбрать модель с карусельным типом открывания или использовать капсулы, которые загружаются в барабан.
Внешний вид подвесного унитаза намного эстетичнее, уборка значительно проще, к тому же такая модель сэкономит место. Для крошечных помещений изобрели низкую систему инсталляции и угловой вариант.
Я однозначно за него. В ванной теплый пол не только создаст комфортную температуру напольного покрытия, но и будет снижать влажность в помещении.
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