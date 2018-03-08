Как правильно разместить розетки в квартире

С каждым годом появляется все больше устройств, без которых мы не представляем свой быт. Чтобы создать комфортное пространство дома и не спотыкаться о провода, тянущиеся через всю квартиру, следуйте нашим советам.

Достаточно одной-двух розеток в углу над плинтусом, на высоте 30 см от пола. С их помощью можно без проблем подключить к сети сушку для обуви или пылесос.

Количество розеток зависит от того, сколько электроприборов (стиральная машина, фен, бритва) вы планируете подключать в ванной. Для душевой кабины или водонагревателя потребуется отдельная розетка. Важно, чтобы расстояние от розетки до пола и до источника воды составляло не менее 60 см.

Не забудьте: для ванной нужны специальные влагозащищенные розетки с крышкой со степенью защиты IP44. Они оснащены пластиковым фланцем во внутренней части, чтобы обеспечить сток воды в случае ее попадания в зону розетки. Это помогает снизить риск поражения электрическим током.

Для аудио— и и видеотехники в гостиной понадобится несколько специальных розеток — телевизионных в первую очередь. Расположите их на высоте примерно 130 см — тогда провода не будут видны за техникой.

Спрятать электрику вместе с проводами можно разместив ее за придиванными тумбочками. Это позволит легко подключить к сети настольные лампы. Не забудьте предусмотреть розетки для других электроприборов: кондиционера, увлажнителя, радиатора — а также зарядки мобильных устройств.

Если вам необходима розетка у двери в гостиную, размещайте ее на высоте 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Наибольшую сложность представляет размещение розеток для встраиваемой техники. Их нельзя располагать за электроприборами, поэтому электрику придется переносить за соседний шкаф и монтировать на расстоянии либо 30—60 см от пола, либо в цоколе, ниже уровня шкафов — это примерно 5 см от пола.

Чуть проще с розеткой для вытяжки: просто разместите ее, отступив 5—6 см вверх от навесных шкафов. Главное, чтобы она не была закрыта вентиляционным коробом.

Легче всего определиться с положением розеток над столешницей — просто отступите вверх 10—30 см. В зоне столешницы рекомендуем поставить розетки с крышкой с повышенной защитой от влажности IP 44.

Для электроплиты устанавливаем специальные трехфазные розетки 20-25 ампер.

Если на вашей кухне будет телевизор, установите несколько розеток и для него: аудио-, телевизионные, стандартные. Располагайте их так, чтобы корпус телевизора все скрыл, но при этом оставался доступ к вилкам питания. Понадобятся как минимум две электрические розетки — для телевизора и WIFi — роутера.

Дополнительно можно разместить розетки рядом со входом на высоте 30—40 см от пола — это пригодится, к примеру, для подключения пылесоса.

План разводки электрики и количество розеток зависят от функциональных зон и расположения мебели. Мысленно разделите комнату на спальную зону (кровать и тумбочки), зону хранения (шкаф и комод) и рабочую — если она есть (письменный стол).

Классический вариант для освещения спальной зоны — блок из двух розеток над прикроватными тумбочками на расстоянии 15 см от их поверхности. В прикроватной зоне рекомендуется расположить USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

В зоне хранения понадобится пара розеток — для подключения подсветки шкафа и зарядки телефона. Обычно располагается на высоте 5 см от пола.

Для рабочей зоны предусмотрите два блока по две розетки: первый установите на высоте 30 см для компьютера, а второй — на высоте 15 см от поверхности стола для подключения дополнительного света.

Если вы планируете смотреть в спальне телевизор, как и вдругих комнатах, разместите блок из нескольких розеток за его корпусом.

Чтобы уборка в спальне не доставала хлопот, не забудьте расположить одну розетку у входа на высоте 30 см от пола и 10 см от проема двери для подключения бытовых приборов.

В комнате, где отдыхает самый младший член семьи, не обойтись без розеток у кровати: одна пригодится для ночника, еще пара для дополнительных приборов — например, увлажнителя воздуха.

В комнате школьника, как правило, есть рабочая зона. Разместите над письменным столом ребенка несколько розеток для компьютера, необходимой техники и зарядки гаджетов — здесь пригодятся и USB-розетки.

В детском пространстве обязательной считается установка электрических розеток со шторками, «с защитой от детей». Они ограничивают случайный доступ к розетке со стороны ребенка.

Удобным и современным является инсталляция USB-розетки в зоне нахождения ребенка.

У рабочего стола потребуется минимум пять розеток (для компьютера или ноутбука, светильника, зарядных устройств) — на высоте до 15 см от столешницы. К технике личного пользования отлично подойдут USB-розетки.

Для оптимизации пространства используются лючки в пол, в них устанавливаются любые виды розеток: силовые, телефонные, компьютерные или телевизионные. Их можно использовать в зоне отдыха.

В зоне отдыха, как и в других комнатах, расположите специальные розетки для аудио-и и видеотехники. Они должны быть на высоте примерно 130 см.

Если у вас есть домашняя библиотека, возле стеллажей с книгами установите одну-две розетки для лампы или торшера на высоте от 10—15 см от пола.

На обложке: дизайн-проект студии S-style.