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Квартира недели: однушка без спальни площадью 25 метров
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Квартира недели: однушка без спальни площадью 25 метров 

Roomble.com 8 марта 2018
Фото: Roomble.com
Квартира без спальни и даже спального места, мягко говоря, нечастое явление и оттого крайне любопытное. Этот проект создан для переговоров и краткого отдыха во время командировок. Однако несмотря на довольно скудные функциональные запросы интерьер получился стильным, выдержанным и очень интересным.
Игорь Невестенко, архитектор:
— Опыт проектирования я начал получать ещё на первых курсах университета, что позволило мне устроиться в проектную организацию, не дожидаясь получения диплома. Владею процессом организации проектных работ, от эскиза до прохождения госэкспертизы. После полугодичного опыта на руководящей должности я решил открыть свою компанию. С 2014 года вся моя жизнь связана только с дизайном! За время работы сделал много проектов в разных городах России.
Изначально квартира имела свободную планировку, однако при такой малой площади это было не особо заметно. Заказчик хотел организовать рабочую квартиру-студию для переговоров и кратковременного отдыха во время командировок. Отсутствие спального места компенсируется желанием заказчика в будущем приобрести соседнюю квартиру для объединения с уже имеющейся. Из решений по перепланировке можно отметить перенос стены в прихожей за счёт уменьшения санузла. Все пожелания заказчика были благополучно воплощены.
Цветовые решения интерьера имеют монохромный оттенок, что позволило создать классический интерьер с включением ярких акцентов для придания особого настроения. Для освещения были подобраны классические светильники от компании Maytoni, они отлично вписались в чёрно-белую схему этого проекта.
В проекте есть предметы интерьера, которые сделаны на заказ в частных мастерских. Гардеробный шкаф и барная стойка спроектированы специально для этого объекта. Эскизы мебели согласованы с заказчиком, поэтому результатом остались довольны все.
Кухонный гарнитур спроектирован в ИКЕА. Эта модель была изготовлена в срок, что подтверждает репутацию компании как ответственного производителя.
В зоне гостиной нашёл себе место кожаный диван от фабрики Cassina, который отлично сочетается с тумбой под ТВ.
Санузел — в скромном исполнении, отвечает только необходимым функциональным требованиям для этого помещения.
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Прихожая имеет общий контур с гостиной, такое планировочное решение позволило задать ритм для всего интерьера.
Отделка стен представлена индивидуальными МДФ-панелями с резными элементами от компании ID Panel, такое решение позволило сократить срок выполнения ремонтно-монтажных работ на объекте и получить отличный результат.
Самое сложное в этом проекте было организовать функциональные зоны при такой малой площади. Важнее всего было создать интерьер с необходимым набором предметов мебели, с сочетанием классических и современных решений. Лучше всего получилось передать симметрию конструкций и декоративных элементов, что так важно в классических помещениях. Удачно подобранная мебель придала современный стильный оттенок этому проекту.
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