Смертельно опасные минералы, которые лучше обходить стороной

В современном мире минералам — сокровищам из недр Земли — нашли очень широкое применение. Они используются в практически любой промышленности, начиная с производства печатных плат и заканчивая производством посуды. Некоторые камни и минералы выглядят настолько красиво и притягательно, что, где бы они ни были найдены, они незамедлительно становятся частью интерьера. Однако эта естественная красота может быть обманчива. Иногда, минералы, кристаллизующиеся в горных породах, могут быть невероятно токсичными и представлять смертельную опасность. Эти 10 камней и минералов, несмотря на их красоту, не рекомендуется не только не держать в домашних коллекциях, но и избегать любого контакта с ними.