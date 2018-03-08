Ещё
Смертельно опасные минералы, которые лучше обходить стороной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смертельно опасные минералы, которые лучше обходить стороной 

Don't Panic 8 марта 2018
В современном мире минералам — сокровищам из недр Земли — нашли очень широкое применение. Они используются в практически любой промышленности, начиная с производства печатных плат и заканчивая производством посуды. Некоторые камни и минералы выглядят настолько красиво и притягательно, что, где бы они ни были найдены, они незамедлительно становятся частью интерьера. Однако эта естественная красота может быть обманчива. Иногда, минералы, кристаллизующиеся в горных породах, могут быть невероятно токсичными и представлять смертельную опасность. Эти 10 камней и минералов, несмотря на их красоту, не рекомендуется не только не держать в домашних коллекциях, но и избегать любого контакта с ними.
Don't Panic: последние новости
Невидимая угроза: признаки плесени, которая незаметно уничтожает ваш дом Как продлить жизнь еде: 5 проверенных способов 7 показателей крови, которые покажут серьезные проблемы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение