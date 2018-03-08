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Дизайнерам из Благовещенска предлагают придумать молодежную библиотеку
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Дизайнерам из Благовещенска предлагают придумать молодежную библиотеку 

Ревизор.ru 8 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Конкурсантам предлагают отправить жюри свой дизайнерский проект, в котором должна быть разработана идея нового внутреннего интерьера и фасада здания. В них обязательно должно быть продемонстрировано необходимое представление о стилевом и технологическом решении пространства, оригинальных деталях. Заявки принимаются до 25 апреля от читателей достигших 14 лет. Победители получат денежные сертификаты от социальных партнеров библиотечной системы. А также именно их проекты будут учитывать при разработке общей концепции молодежного пространства. Планируются, что в молодежной библиотеке будет лаборатория художника, студия звукозаписи, комикс-центр и даже буфетная зона.
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