Женская квартира в Москве: 4 комнаты, чудесная детская и нежные тона

Эта квартира свободной планировки площадью 115 квадратных метров расположена в 31-этажном доме-высотке ЖК «Триколор». Хозяйка — молодая женщина, творческая и яркая личность, которая имеет двух очаровательных девочек 7 и 3 лет. Поэтому и интерьер надо было организовать так, чтобы он соответствовал увлечениям и стилю жизни семьи. Проект получил очень вкусное и приятное название — «Ирисы и шёлк». А занимались им профессионалы из дизайнерской студии Ok-InteriorStudio.

Ok-InteriorStudio

Созданный дизайнером интерьер — гармоничное пространство и продолжение внутреннего мира заказчика. Именно так считают основатели студии Ok-InteriorStudio Екатерина Окулова и Оксана Шайтанюк, совместно окончившие в 2002 году Академическую школу дизайна. Теперь они также вместе создают яркие и приятные проекты, в которых чётко прослеживается основное кредо компании.

Ok-InteriorStudio.com Организация пространства будущей квартиры предполагала чёткое разделение на общую и частную зоны. Первая — это объединённая с гостиной кухня-столовая, а коридор, начинающийся отсюда, ведёт к приватным комнатам. Тут особо выделяются спальня хозяйки, кабинет и комната девочек с организованным рабочим и спальными местами — три полноценных помещения.

Перед дизайнерами стояла задача создать женственный интерьер с яркими акцентами. Он должен был быть выполнен в современном стиле, но с элементами классики, учитывая размещение живописных полотен владелицы квартиры. Определённые модели сантехники, а также диван и кровать были выбраны заранее. В проекте учитывались возможности компании Mr. Doors, потому как корпусную мебель предполагалось заказывать именно там.

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В прихожей размещена консоль с зеркалом и небольшой навесной шкаф для хранения сезонной верхней одежды. По правую руку от входа в квартиру расположили гардеробную за раздвижной дверью Sofia Magic со скрытыми направляющими, которая выглядит как зеркальное полотно в алюминиевой раме.

Также по соседству расположили просторную хозяйственную комнату, полностью оборудованную всем необходимым — стиральная машина, мойка, сушка для белья, система шкафов и т. д. Слева от входа — гостевой санузел, где на фоне бежево-розовой плитки эффектно смотрятся элементы панно с цветочным орнаментом, которым вторят вставки из мозаики розовых и травянистых оттенков.

Оксана Шайтанюк, Ok-InteriorStudio:

— По просьбе хозяйки вместили максимум необходимой сантехники — это и душевая кабина, унитаз с биде, раковина, а также вместительная ванна, где маленькие принцессы смогут в окружении цветов нежиться в воде с ароматной пеной после увлекательных игр.

Из прихожей видна светлая гостиная, выполненная в молочно-бежевых тонах. Для шкафов кухни и зоны ТВ были выбраны глянцевые фасады цвета лаванды и шабли. Удобный и практичный угловой диван изумрудного цвета является здесь центром композиции. Настенная конструкция из гипсокартона со встроенной подсветкой обрамляет прихожую и коридор, а также зрительно выделяет декоративную штукатурку, которая нанесена на стену по периметру навесного короба.

Екатерина Окулова, Ok-InteriorStudio:

— Хозяйка очень гостеприимная, поэтому ею был выбран ещё до начала работы над проектом раскладной диван, который при необходимости предполагается использовать не только как место для отдыха, но и для сна. А яркий изумрудный цвет в интерьере мы решили поддержать и смягчить включением фрагментарно цвета мяты.

Над зоной отдыха размещена хрустальная люстра с прозрачными и чёрными подвесами, которая привносит ощущение торжественности, роскоши и создаёт в помещении дополнительную игру света. А в зоне столовой расположился глянцевый стол-трансформер с группой мягких комфортных стульев.

Оксана Шайтанюк, Ok-InteriorStudio:

— По просьбе заказчицы на кухне также предусмотрели довольно вместительную витрину, где будут располагаться интересные фарфоровые коллекции. Над столом разместили специально предназначенную для обеденной зоны подвесную люстру, которая перекликается в своём исполнении с роскошной люстрой в гостиной и подчёркивает единое световое решение.

Спальня хозяйки выполнена в нежных пудровых и жемчужно-серых тонах. Освещают пространство две потолочные люстры, а также миниатюрные светильники, которые выполнены из хрустальных шариков с хромированным ободком. Кровать с высоким мягким изголовьем привлекает декорированным молдингом и гипсовым барельефом с романтичным цветочным орнаментом, который перетекает в сторону глянцевого шкафа-купе с зеркальными фасадами.

Екатерина Окулова, Ok-InteriorStudio:

— Это обрамление несёт также и функциональную нагрузку. Вертикали помогают зрительно поднимать высоту помещений, а в выступающие части стены встроены розетки. Горизонталь ниши, куда встроена скрытая подсветка, мы также оформили молдингом с орнаментом, который перетекает на конструктивную балку, расположенную над окном и далее переходит на стену, где в нише расположено трюмо.

Рядом со спальней расположился кабинет, который подходит и для временного размещения гостей. Система полок и шкафов образует нишу, где установлен рабочий стол. В перерывах можно заниматься на беговой дорожке, глядя в окно или в экран телевизора, подвешенного на кронштейне. А в углу можно расположиться на диване и выпить чашечку кофе, листая глянцевый журнал.

Оксана Шайтанюк, Ok-InteriorStudio:

— Заказчица очень хотела отдельный санузел, в который можно было бы попасть только из спальни. Плитка тут специально выбрана таким образом, чтобы ванная комната служила продолжением романтично-нежного настроения соседнего помещения. Здесь использовалась итальянская коллекция, в которой нашлось место и ненавязчивому цветочному орнаменту, и плитке с ажурным ромбовидным рисунком, и фрагментарно использованной мозаике. На этом фоне белоснежная сантехника выделяется особенно сильно.

Заказчицей была обозначена вполне определённая задача: создать такой интерьер, чтобы каждая деталь говорила о проживании здесь двух маленьких девочек. Тут хватило места и для рабочей зоны, и для спального места, и для игрового пространства по центру. Были использованы пастельные мятные оттенки, а также розово-карамельные тона, что стимулирует к работе и творчеству, а также создаёт спокойную атмосферу в рабочей зоне. Подвесной гипсокартонный потолок со встроенной по периметру подсветкой визуально отделяет эту зону, а также максимально освещает необходимую для работы площадь.

Екатерина Окулова, Ok-InteriorStudio:

— Перед окном мы расположили столешницу, переходящую в подоконник. Такое решение обусловлено желанием увеличить рабочее пространство. Справа и слева установлена корпусная мебель, которая предусматривает систему выдвижных ящиков, закрытых полок и ниш под книги, чтобы маленькие хозяйки всегда имели под рукой всё необходимое.

В спальной зоне у каждой девочки свой уголок, где можно уютно расположиться за чтением книги перед сном. Крупные вещи можно разместить в тумбах, установленных в изголовье, или в небольшом глянцевом шкафу с зеркалом. Часть стены в изголовье кроватей оклеена обоями в полоску, которые привносят элемент классики, соединяясь визуально с текстилем на кроватях.

Оксана Шайтанюк, Ok-InteriorStudio:

— В спальне, детской, кабинете, коридоре и гостиной мы использовали паркетную доску, а в прихожей, кухне-столовой и санузлах, хозяйственной комнате и гардеробе — керамическую плитку. Линией напольной мозаики отделили зону кухни от прихожей.

В этом проекте использовались:

Гостиная, столовая, кухня:

диван — Dekkorator (Россия) коллекция «Неаполь»;

стулья в столовой зоне — Dekkorator (Россия) коллекция «Генри»;

обеденный стол-трансформер — Vera (Италия);

кухня — компания Mr. Doors (Россия);

корпусная мебель по индивидуальным проектам — Mr. Doors (Россия);

декоративная штукатурка — Deco Vision;

шторы — Marquisette Fabrics (Великобритания);

молдинги — Gaudi Decor (Малайзия);

люстра в гостиной — Osgona Massio (Италия);

люстра над обеденным столом — Odeonlight Garda (Италия);

ковёр — Surya, серия Gemini (Индия);

межкомнатные двери — Sofia (Россия);

паркетная доска — Finex (Россия);

плитка — Kerama Marazzi (Россия), коллекция «Престон»;

мозаика — JNJ , коллекция Emerald Mix (Китай).

Детская:

мебель — Mr. Doors (Россия);

шторы — Shanghai Garden Fabrics (Великобритания);

ковёр — Surya, серия Felicity (Китай);

люстра — Sylcom Segno (Италия).

Санузел гостевой:

плитка — Kerama Marazzi, коллекция «Сады Форбури» (Россия);

ванна, унитаз и биде — Villeroy & Boch (Германия);

раковина — Gemelli Glass (Италия/Россия).

Санузел хозяйский:

плитка — Ascot, коллекция Preciouswall Agata (Италия);

душевая — LAND (Испания);

душевая колонна — Gallery (Испания);

раковина — Villeroy & Boch (Германия).

Спальня:

кровать — Verda (Россия);

молдинги — Gaudi Decor (Малайзия);

люстры — Globo Emilia (Австрия);

текстиль — Monzoni Fabrics (Великобритания);

прикроватные тумбы, комод, трюмо, шкаф — Mr.Doors (Россия).

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