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Как организовать хранение вещей в гардеробной: руководство к действию
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Как организовать хранение вещей в гардеробной: руководство к действию 

Roomble.com 8 марта 2018
Фото: Roomble.com
Итак, у вас есть платяной шкаф, а также одежда и аксессуары, количественно превышающие возможности шкафа. Что делать?
Первое, чем стоит заняться, это разобрать все вещи по категориям: ношу постоянно, ношу каждый сезон, надеваю раз в год, не надевала ни разу за последние полтора года. Предметы, попавшие в последнюю категорию, лучше всего отдать в добрые руки, они только место занимают.
Далее переходим к организации актуальных предметов одежды. Несезонные вещи логичнее всего убрать на верхние или нижние полки. Затем вещи из категории «на каждый день» следует рассортировать и выяснить, каких именно предметов у вас больше всего — платьев, джинсов, костюмов, обуви или сумок. Ответ на этот вопрос станет основополагающим фактором при модернизации системы хранения.
Вариантов, расширяющих функции гардеробных пространств, существует много. И плюс в том, что изобретать ничего не надо, следует лишь определиться с оборудованием и найти человека, владеющего дрелью и навыками её эксплуатации.
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К примеру, коллекцию джинсов можно упорядочить при помощи металлических крючков и штанги, два десятка сумок отлично будут держаться прямо на двери благодаря специальному ремню с крюками. Чтобы не утонуть в море носков и маек, мы рекомендуем приобрести специальные органайзеры или разделители для ящиков, а туфлям на шпильках и вовсе будет достаточно нескольких перекладин.
Фанат бейсболок просто обязан закрепить их на специальных прищепках и больше никогда не бояться помять головной убор с логотипом любимой команды по кёрлингу. Прекрасной же половине, вечно разбрасывающей свои украшения и очки по полкам и ящикам, мы желаем потратить вечер выходного дня на организацию компактных систем хранения на дверцах шкафа. Мы в вас верим.
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