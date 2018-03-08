Обучение дизайну интерьеров — 11 лучших школ и курсов

Оформление интерьеров — дело хлопотное, затратное и ответственное. Не получилось результата, на который вы рассчитывали, всё равно извольте жить в той обстановке, которая вышла из-под рук доморощенного умельца. Затраты на переделку наверняка придётся запланировать на весьма отдалённую перспективу, чтобы не было мучительно больно от повторного опустошения семейного бюджета.

Среди всех возможных действий в подобной ситуации есть только два правильных. Первый — пригласить профессионального дизайнера, имеющего большой опыт работы, отличные рекомендации в виде благодарностей от клиентов и воплощённых разработок. Второй вариант, предполагающий длительный процесс погружения в мир красоты, искусства и планировки, — освоение профессии дизайнера интерьера с нуля. Да, если вы хотите сотворить чудо своими руками, понадобятся знания, причём довольно основательные. И просто знакомством с чужими идеями, даже безукоризненно воплощёнными, тут не обойтись.

Разумнее найти подходящие курсы, окончить их и стать дизайнером. В любом случае обучение, даже если вы предпочитаете пафосные и престижные дизайн-центры, обойдётся вам материально и морально дешевле, чем расходы на неудачно оформленный интерьер. Конечно, профессионалу проще справиться с такой задачей. Так станьте таким профессионалом! В конце концов, даже гении отечественного и зарубежного дизайна когда-то были лишь начинающими энтузиастами, решившими превратить собственную комнату в нечто эксклюзивное и максимально удобное для жизни.

Выбор предлагаемых курсов велик, в том числе очно-заочных и дистанционных. Можно начать с малого и освоить программу-минимум, которая научит вас создавать комфорт в рамках собственного жилья, а можно продолжить базовое образование, став успешным и востребованным специалистом. Мы расскажем вам, где получить прекрасную, востребованную в любые времена профессию дизайнера.

Умные люди уверены, что лишних знаний не бывает. Очень умные люди всю жизнь чему-то учатся. Самые умные люди учатся тому, что реально меняет их жизнь к лучшему.

Предлагаем вам обзор самых популярных и востребованных школ и центров, обучающих всех желающих творческим навыкам и умениям в области дизайна интерьеров. Выбор за вами.

Международная школа дизайна

Международная школа дизайна первой в России начала обучать профессии дизайнера интерьера в соответствии с международным стандартом, разработанным IIDA — Международной ассоциацией дизайнеров интерьера. К услугам нынешних студентов — разные курсы, стажировки, аттестация на британский профессиональный диплом Rhodec International, нострификация дипломов в США и многое другое.

Изначально школа была создана при дизайн-бюро Надежды Лазаревой в 1995 году. Это были короткие курсы повышения квалификации специалистов в сфере дизайна интерьера, а также базовый интенсив для начинающих.

Особого внимания заслуживает возможность пройти в этой школе программу британской школы дизайна Rhodec International, которая была основана в 1960 году как учебное заведение для взрослых, желающих приобрести профессию дизайнера интерьера. Сейчас это один из крупнейших колледжей мира, знаменитый своим уникальным дистанционным курсом дизайна.

Несмотря на свою более высокую стоимость по сравнению с другими базовыми курсами, эта программа очень престижна и востребована. Освоив её, вы сможете получить оригинальный британский диплом, который после защиты будет отправлен в Великобританию для заверения и возвращен назад почтовой пересылкой.

В школе проводят мастер-классы и читают лекции титулованные российские и британские практикующие дизайнеры.

Дистанционное обучение ориентировано на тех, кто живёт в регионах России или за рубежом. Вы можете сами выбрать, в какое время вам начать учиться и в какой форме, с сессиями или без них.

Курс «Дизайн интерьера жилых помещений» рассчитан на 10 месяцев, предназначен для студентов, проживающих на территории России, а его стоимость составляет 90 123 рубля.

Курс «Декорирование интерьера» без сессий предлагается также жителям РФ, длится он 6 месяцев и стоит 62 234 рубля.

Британский курс Rhodec для студентов и выпускников МШД предполагает два варианта очного или дистанционного обучения: в течение 6 месяцев (стоимость курса — 68 460 рублей + 1 840 рублей за перевод диплома) и в течение 3 месяцев (экстернат, стоимость курса — 56 770 рублей + 1 840 рублей за перевод диплома).

Телефоны:

+7 (495) 988-85-08;

+7 (495) 988-85-07.

Москва, ул. Шаболовка, 31Г, 4 подъезд.

Современная школа дизайна

Современная школа дизайна — это учебное заведение, открытое в 2003 году. Оно выпускает специалистов, работающих в любых сферах дизайна: с ландшафтом и квартирами, загородными домами и офисами и даже текстилем и костюмами. За год будут даны основные навыки и знания, а курсовые и дипломные работы представляют собой реальные проекты частных и общественных интерьеров.

Выпускники быстро находят себе работу, постепенно оттачивая навыки и становясь профессионалами в дизайне. Многие уже имеют собственные компании, а проекты постоянно публикуются на страницах модных порталов и журналов. Имея диплом о профессиональной переподготовке (установленного образца) и творческое нестандартное мышление, все, кто пройдут обучение в Современной школе дизайна, имеют отличные шансы заниматься тем, что нравится более всего, и при этом прилично зарабатывать.

Адрес: Современная школа дизайна находится буквально в трёх минутах ходьбы от метро «Менделеевская» (ул. Сущёвская, дом 19, строение 4).

Телефоны:

+7 (495)-787-63-52;

+7 (495)-220-71-36.

Британская высшая школа дизайна

Эта, пожалуй, самая «именитая» школа дизайна была образована в 2003 году. Тесное её взаимодействие с факультетом креативных и культурных индустрий Университета Хартфордшира (Великобритания) подразумевает возможность получения британского высшего образования в России.

Особенность учебных программ школы состоит в нацеленности на получение быстрых практических результатов. Как это достигается? Поступайте, учитесь и узнавайте! Преподавательский состав представлен известными в нашей стране и за рубежом дизайнерами и практикующими профессионалами, при этом обучение ведётся на русском языке. Выпускники получают дипломы Британской высшей школы дизайна о дополнительном образовании российского образца. Имеется возможность прохождения части обучения в Великобритании.

Для абитуриентов с минимальным запасом навыков и знаний предназначены двухгодичные учебные программы начального уровня, а также годичный подготовительный курс для программ дополнительного образования. В январе и июле-августе проводятся краткосрочные зимние и летние курсы по различным направлениям, продолжительностью от 7 до 10 дней.

Стоимость обучения на уровнях Foundation, Year 1, Year 2: режим обучения Full-Time — 290 000 рублей в год; режим обучения Part-Time — 200 000 рублей в год.

Стоимость обучения на финальном годе бакалавриата Year 3 (только Full-Time): Британская высшая школа дизайна (Москва) — 340 000 рублей в год; Университет Хартфордшира (Великобритания) — 10 000 фунтов стерлингов в год.

Зимние и летние краткосрочные курсы. Стоимость обучения — от 45 000 до 50 000 рублей.

Телефон: +7 (495) 640-30-15.

Академическая школа дизайна

Академическая школа дизайна была основана в 1997 году. После её окончания каждый учащийся получает диплом о дополнительном профессиональном образовании или сертификат.

Преподаватели школы — архитекторы, дизайнеры, художники и декораторы, занимающиеся дизайнерской практикой, владельцы собственных студий и бюро, члены Союза художников России и Союза дизайнеров России.

Формы обучения в школе: очное (утро, день, вечер), очно-заочное (для жителей Подмосковья, регионов и иностранных граждан), индивидуальное, обучение оn-line, интенсив в летний период!

Программа очно-заочного обучения «Дизайн интерьера» состоит из 5 ступеней и рассчитана на очное интенсивное обучение в аудиториях школы и заочную самостоятельную доработку проектных заданий, рассчитана на 6 месяцев, по окончании выдаётся диплом.

Первые 4 ступени длятся по 6 дней очно и 1—1,5 месяца заочно. Пятая ступень длится 3 дня очно и завершается дипломной защитой проектов. Стоимость полного курса составляет 70 000 рублей.

Для тех, кто экономит своё время, предусмотрена программа подготовки в режиме летнего интенсива. Занятия продолжаются 2,5 месяца, 5 раз в неделю по 8 академических часов. Стоимость курса — 90 000 рублей.

Телефоны:

+7 (499) 238-31-32;

+7 (499) 238-25-65;

+7 (499) 238-07-44.

Московский образовательный центр «Лубянка»

Курсы дизайнеров Московского образовательного центра «Лубянка» ориентированы на несколько категорий учащихся: на людей, не имеющих вообще никакого представления о технологиях дизайна, но желающих стать «домашними дизайнерами» для себя и своих близких; на тех, кто планирует сделать дизайн своей основной профессией, и на дизайнеров, которые хотят следовать самым актуальным тенденциям и применять наиболее современные технологии дизайна на практике.

Основной принцип образовательного центра — непотоковый метод. Здесь работают признанные профессионалы-дизайнеры, многие из которых преподают в самых престижных московских вузах, включая МГУ . Работа с педагогами проходит в небольших мастер-группах (численностью от 8 до 15 человек). Обучение ведётся по оригинальным авторским методикам.

Продолжительность курса дизайна интерьера — 42 астрономических часа (или 56 учебных часов). Стоимость обучения — 8 890 рублей (по летней акции). Особенность обучения по индивидуальному графику состоит в том, что оно занимает совсем немного времени. В отличие от группового обучения, которое длится от 1 до 6 месяцев, оно занимает от 1 до 10 дней (в зависимости от выбранного курса).

Стоит отметить ещё одно заслуживающее внимания предложение центра «Лубянка». Так как здесь вас будут учить оформлять интерьер не только в европейских традициях, но ещё и в китайских, организаторы курсов дают возможность пройти обучение китайскому языку, так как такой интерьер и культура в целом становятся более понятными, когда знаешь китайский язык.

Телефоны:

+7 (495) 664-50-33;

+7 (495) 623-4741;

+7 (495) 621-79-55.

Курсы дизайна интерьера в Москве

Эта профессиональная школа дизайна с 2005 года готовит специалистов в области декорирования и оформления интерьера, флористики, ландшафтного и графического дизайна.

Учебный центр активно использует специализированные компьютерные программы, которые помогают слушателям не только развить навыки дизайнерского мышления, но и автоматизировать рутинную часть дизайнерской работы. Обучение дизайну интерьера осуществляется по уникальным учебным программам, которые предназначаются как для начинающих, так и для тех, кто уже работает в этой отрасли и желает повысить свою квалификацию.

Курсы дизайна интерьера для начинающих дают возможность слушателям получить знания по истории возникновения проектно-творческой деятельности, принципам дизайнерского мышления, эргономике, колористике, стилям интерьера и отделочным материалам. Программа рассчитана на 15 занятий или 60 академических часов. Стоимость курса — 10 000 рублей. Скидка на утреннее и дневное обучение — 15%.

Курс дизайн-проектирования рассчитан на 9 занятий или 36 академических часов. Его стоимость — 9 000 рублей. Скидка на утреннее и дневное обучение — 15%.

Курс дизайна интерьера + дизайн-проектирование рассчитан на 22 занятия или 88 академических часов. Стоимость — 19 000 рублей. Скидка на утреннее и дневное обучение — 20%.

Курс дизайн интерьера + проектирование + декорирование интерьера рассчитан на 29 занятий или 116 академических часов. Стоимость — 26 000 рублей. Скидка на утреннее и дневное обучение — 20%.

Телефон: +7 (495) 989-14-76 (многоканальный).

Строительный колледж № 26 Строительный колледж № 26, или Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга (26 КАДР) был основан 1 сентября 1930 года как Строительный техникум № 1 им. Моссовета. Уже более 15 лет этот колледж проводит обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья как по очной, так и по заочной формам обучения. С 1 сентября 2013 года учебное заведение усовершенствовало свою работу в направлении реализации обучающих программ с применением дистанционных образовательных технологий.

Учебные и практические занятия проводятся под руководством педагогов, среди которых — 14 кандидатов наук, 25 имеют звание «Заслуженный учитель» и «Почётный работник», 24 — высшую квалификационную категорию.

Для каждого студента разрабатывается индивидуальная образовательная траектория. Осуществляется индивидуальное тьюторское сопровождение (независимо от формы обучения).

Получить квалификацию и диплом дизайнера в колледже можно по очно-заочной форме, на базе 11 классов. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Стоимость обучения — 3 000 рублей в месяц.

Возможно дистанционное обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья и заочное обучение на базе 9 классов.

Телефон: 8 (916) 964-74-22.

Учебный центр «Дизайн-мастерские»

Учебный центр «Дизайн-мастерские» с 1998 года занимается подготовкой специалистов по целому ряду направлений, в их числе — дизайн интерьера, дизайнер-декоратор, декоративный финишинг, фитодизайн и икебана и другие.

C сентября 2010 года все группы дизайнеров интерьера и декораторов проходят практику на реальных объектах в рамках программы выбранного курса. Все преподаватели центра — опытные, практикующие дизайнеры.

Пройти подготовку можно как по классическим курсам, так и по наиболее современным направлениям. Классические курсы дизайна интерьера предлагают программы с различным сроком обучения — полуторамесячные, четырёхмесячные, полугодовые, годовые и двухгодичные курсы.

Очно-заочная форма обучения предполагает три варианта прохождения курса дизайна интерьеров: на 256 академических часов (продолжительность обучения — 8 месяцев) и на 480 академических часов (продолжительность обучения — 12 месяцев). В эти курсы включены занятия по компьютерной графике.

Учащиеся расширенного курса (256 академических часов) занимаются очно в дизайн-мастерских одну неделю каждого месяца, затем им даётся три недели для самостоятельной подготовки и выполнения заданий. Стоимость обучения — 36 000 рублей, оплата вносится в 6 этапов (по 6 000 рублей).

Курсы дизайна дома, коттеджа и таунхауса длятся 730 академических часов. Стоимость обучения — 105 000 рублей, оплата ежемесячно по 10 500 рублей.

Телефоны:

+7 (499) 922-00-71;

8 (919) 773-44-78.

Высшая школа стилистики

История образовательного проекта «Высшая школа стилистики» берет своё начало в 2004 году. Сегодня школа продолжает качественно развиваться и предлагает учебные программы профессионального образования в области дизайна, fashion-индустрии и многие другие.

Особое внимание уделяется внедрению интернет-технологий и развитию дистанционного обучения как в России, так и за рубежом. Деятельность школы стилистики осуществляется под научным руководством д. ф. н., профессора В. М. Шепеля в содружестве с Лигой профессиональных имиджмейкеров.

В числе преподавателей школы — кандидаты наук, практикующие дизайнеры интерьеров, стилисты, историки моды, искусствоведы и другие профессионалы.

Курсы «Дизайн и декорирование интерьеров» предназначены в том числе для тех, кто хочет научиться принимать грамотные и профессиональные стилевые решения при создании интерьера как собственного дома, квартиры, так и общественных пространств.

По итогам обучения выдаётся диплом государственного университета о профессиональной переподготовке по программе «Дизайн и декорирование интерьеров» с правом деятельности в обозначенной области.

Длительность курса: 6 + 1 месяц (до 300 академических часов). Стоимость обучения на очных курсах — 125 000 рублей, дистанционного обучения — 69 000 рублей.

Телефон: +7 (495) 221-89-35.

Отделение дистанционного обучения УНИКа

С 1991 года, когда было открыто это отделение, состоялось уже 18 выпусков специалистов отделения «Дизайн интерьеров». За 23 года подготовлено более 7 000 специалистов из стран СНГ, России, Балтии, Израиля, Германии и других. С 2014 года УНИК — это отделение дистанционного обучения при группе партнёрских вузов: при Московском институте психоанализа, Московском экономическом институте и Институте мировой экономики и информатизации.

Преподавательский состав — это кандидаты и доктора гуманитарных наук, профессора и доценты ведущих вузов России, журналисты ведущих СМИ, известные бизнес-тренеры, главные редакторы популярных издательств, директора крупных рекламных агентств и студий дизайна. Обучение построено на авторских программах преподавателей.

УНИК специализируется на заочном обучении с применением дистанционных технологий. Студенты получают знания в комфортной для них обстановке, не выходя из дома.

Обучение ведётся через учебный сайт, где есть расписание, зачётка и вся необходимая информация. Лекции проходят в режиме онлайн, их можно прослушать в режиме реального времени или в записи. Практические занятия проходят в виде вебинаров.

Стоимость очного обучения на факультете дизайна интерьеров составляет 40 000 рублей за семестр. Длительность курса — 8 семестров. Расписание и стоимость заочной формы обучения определяется индивидуально. Дистанционное обучение с успехом позволяет составить учебный план, подходящий каждому студенту.

Телефоны:

+7 (495) 966-05-70;

8-800-555-84-07.

Европейская школа корреспондентского обучения (ЕШКО)

ЕШКО является одним из ведущих международных учебных заведений, осуществляющих свою деятельность в сфере дистанционного дополнительного образования. Учредитель и координационный центр ЕШКО — компания Charkow Beheer B. V. (Нидерланды) — находится в Голландии, а международная сеть образовательных организаций действует в России, Польше, Венгрии, Румынии, на Украине, в Беларуси и Казахстане. Уже более 20 лет сотни тысяч студентов пользуются этой удобной формой приобретения знаний.

В ЕШКО возможно обучение в заочной форме по самым актуальным дополнительным образовательным программам на 81 корреспондентском курсе, в том числе по дизайну интерьеров.

ЕШКО в России была основана 13 декабря 1993 года. Учебные курсы рассчитаны на людей любого возраста и уровня образования и не требуют предварительной подготовки. Учащийся самостоятельно составляет график занятий.

Обучение контролируется личным преподавателем, который проверяет домашние работы на печатных бланках или в режиме онлайн на интернет-сайте ЕШКО и даёт необходимые рекомендации.

Курс ЕШКО «Дизайн и оформление интерьера» имеет незаменимое дополнение — мультимедиакурс «Дизайн и оформление интерьера в 3ds Max». Трёхмерная визуализация своих замыслов на компьютере — это та технология, без которой работа современного дизайнера просто немыслима. Длительность курса — 16 месяцев. Стоимость обучения — 716 рублей в месяц.

Телефон: 8-800-200-35-01.

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