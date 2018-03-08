Весне дорогу: 5 простых идей для обновления интерьера

Среднее количество солнечных дней в году в таких городах как Москва и Санкт-Петербург — около ста. А еще больше — около ста тридцати дней длится метеорологическая зима. К сожалению, последние годы лето совсем не балует своим теплом и продолжительностью. Неудивительно, что почти все с нетерпением жду полноценного начала весны. Если вам надоело ожидание и хочется весеннего настроения прямо сейчас, его можно создать у себя дома.

Дизайнер студии «25 этаж» Ольга Чайникова подготовила несколько советов, как создать весеннее настроение в отдельно взятой квартире. Ключевые составляющие рецепта — баланс гармонии фактур и цветов, легкость, свежесть и яркость, природные естественные цвета.

ВОЗДУХ И СВЕТ

Чаще всего при планировании нового интерьера я начинаю с цвета пола, дверей и мебели. Именно светлый пол и потолок дает помещению «воздух и объем». Светлые оттенки не будут поглощать свет в пасмурные дни, а в солнечные наоборот будут его отражать. Это правило касается и мебели.

Светлые тона (особенно белые) являются универсальными и не сильно подвержены изменению цвета при разном освещении. А вот цветные и темные цвета (это касается всего) под разным освещением могут выглядеть абсолютно по-разному. Поэтому рекомендую делать поверхности пола, потолка и основной корпусной мебели не темных оттенков.

Цвет как раз задает основное настроение всему интерьеру. У всех в этом совершенно разное восприятие и предпочтения. С приходом весны природа обновляется. Но помимо зелено-желтых оттенков это могут быть совершенно любые цвета радуги (как тюльпаны например)! Главное помнить, что всего должно быть в меру и не забывать о цветовых конфликтах, все должно «дружить». Иначе в несбалансированном интерьере вы неосознанно будете ощущать себя некомфортно.

В качестве цветовых акцентов можно выделять яркие предметы, такие как стулья, кресла, текстиль. Цвет должен проходить насквозь через весь интерьер — плитка, напольные покрытия, мебель, светильники, фурнитуру. Оттенки могут быть не яркие и не насыщенные, но должны быть, иначе будет «цветовое голодание», что особенно страшно для детских комнат.

АРОМАТЫ ВЕСНЫ

Не забывайте о запахах и ароматах! Вспомните, как меняется ощущение и настроение, когда мы пользуемся любимыми духами. Так и дом будет задавать вам солнечное настроение на весь день, когда проснувшись, вы можете ощутить приятный запах любимого растения!

Весной можно использовать натуральные ароматы — купить цветущие горшочные растения, например, розы или гиацинты, которые слышно будет по всей квартире. Уместно подобранные растения в красивых кашпо, одинаковых по размерам, главное, не делать «бабушкин вариант», где на окне в разных формациях (кадках, ведрах, горшках) спасены все возможные растения! Альтернативный вариант — натуральные духи и ароматы для дома, которые можно приобрести в крупных магазинах для дома, которые можно использовать в ванных, коридорах, кабинетах. Выберите свой любимый аромат — будь то цитрусовый или лаванда, пачули или иланг-иланг и наслаждайтесь!

ВЕСЕННИЕ НАСТРОЕНИЕ

Весенние настроение начинается с перемен. И как бы просто это не казалось, начните его с генеральной уборки: разберите вещи, избавьтесь от ненужного. Это может быть не только одежда, но и даже мебель, которая не очень нравилась, устарела или просто жалко было от нее избавиться. Возможно пришла пора сменить ковры, старые стулья и портьеры.

ТЕКСТИЛЬ И ПОСУДА

Так же как и новогодний комплект, у вас может быть и «весенний» комплект текстиля, посуды и декора. Здесь можно не бояться цветов и фактур, растительных орнаментов. Достаточно сменить обычные наволочки, постельное белье, полотенца и базовый набор посуды на яркие, цветные и настроение «весна» включено!

Ольга Чайникова — дизайнер студии «25 этаж»