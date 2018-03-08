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В Стерлитамаке в квартире провалился пол
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В Стерлитамаке в квартире провалился пол 

ufa1.ru 8 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Жильцы дома №59 по улице Свердлова в Стерлитамаке сидят в своих квартирах как на пороховой бочке. 46-летняя постройка 30 лет не видела капремонта, а в среду, 7 марта, начала разваливаться прямо на глазах: в квартире на втором этаже обрушился пол.
Что примечательно, пол той жилплощади являлся потолком для квартиры №1, где с двумя детьми живет Регина. По признанию женщины, она осталась жива лишь чудом: вышла из комнаты за мгновение, как сверху полетела штукатурка и отделка.
— В конце февраля рабочие пришли ремонтировать крышу. Так весь дом ходуном ходил, появились трещины, — пожаловалась женщина сайту Cityopen.ru.
Испуганные жильцы пожаловались в управляющую компанию, но там, по словам женщины, «ничего внятного не сказали». От греха подальше Регина отправила детей к родственникам, а сама осталась в аварийной квартире — ждать у моря погоды: в праздники проблемы жильцов решать некому.
Ufa1 будет следить за развитием событий.
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