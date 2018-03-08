Крутые штуковины для кухни, которые захочет иметь каждый

Технологии не стоят на месте, поэтому хороший повар всегда старается «держать руку на пульсе». На поиски сокровищ для кухни мы отправились в салон «Шато де Вэссель» в торговый центр «Вегас». Если вы ещё не бывали в сети этих салонов, рекомендуем зайти — культурный шок гарантирован. Во-первых, тут фантастически красивые интерьеры, во-вторых, здесь собраны действительно культовые бренды. Если фарфор — то французский Fradkoff, если техника для кухни — то SubZero и KitchenAid, если кухни — то Eggersmann, с фасадами из настоящего камня.

Говорят, что владелец сети салонов (а их уже четыре в Москве и один в Санкт-Петербурге) — сам ценитель культовых брендов, и те вещи, что представлены в магазинах, его личный выбор. В общем, в «Шато де Вэссель» знают всё о том, какой должна быть статусная современная кухня и что должно на ней быть.

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Про технику SubZero/Wolf мы уже рассказывали подробно, поэтому сейчас решили получше разузнать о продукции бренда KitchenAid, который почти сто лет производит бытовую технику и уже сегодня знает, что понадобится поварам завтра. Несколько лет назад о KitchenAid в Москве знали только профессиональные повара. Ознакомиться с продукцией этого бренда можно было лишь на кулинарных мастер-классах. Новости о волшебной технике быстро облетели любителей готовить, и теперь гениальные изобретения культовой марки можно найти в московских салонах.

Предварим рассказ о технике KitchenAid экскурсом в историю.

Первые упоминания о профессиональных поварах появились ещё за тысячи лет до нашей эры. И уже в то время остро встал один из главных кухонных вопросов: как дольше хранить еду и не давать ей портиться? В Древней Греции и Египте продукты заливали маслом, обмазывали мёдом и жиром или сушили, а уже в Средневековье появилось множество способов засолки, маринования и копчения продуктов. Особенно доставалось мясу! Молоко бродило и превращалось в сыр, из фруктов делали вино и настойки.

Словом, рацион получался однообразным и не слишком здоровым, так что вкусно поесть удавалось только тому, чей повар знал больше хитростей. Поэтому трудно переоценить значение хорошего холодильника, а у KitchenAid как раз есть отличная новинка.

В наши дни ни одна бактерия не должна добраться до еды! Кстати, современные повара даже прихватками не пользуются из соображений гигиены — только свежевыстиранными полотенцами.

Так что холодильник Iconic от KitchenAid смогли бы оценить не только средневековые кулинары, но и шефы современных ресторанов, и любители устроить пир у себя дома. В агрегате есть система динамического охлаждения и антибактериальный фильтр, с помощью которых поддерживается постоянный уровень температуры, а продукты дольше сохраняют свежесть и вкус.

Кроме этого, Iconic может похвастаться общим объёмом 221 литр и практически бесшумной работой (всего 39 дБа). Холодильник станет ярким акцентом интерьера на кухне, привлекая внимание выдающимся дизайном. Он отлично сочетается с другой малой и крупной бытовой техникой KitchenAid, которую можно подобрать в салонах «Шато де Вэссель». Iconic может быть выполнен в трёх разных цветах, наш фаворит — «карамельное яблоко».

Кстати, кухня в том смысле, в котором мы знаем её сейчас, стала такой относительно недавно. Раньше это было отдельное помещение, которое мало чем отличалось от остальных в доме. Те же шкафы, столы, стулья, и единственное отличие — это печь. Само собой, такая кухня была слишком большой и неэргономичной, но в былые времена подобные комнаты в принципе могли быть только в очень больших домах.

А в начале XX века, когда мир начал стремительно меняться, стало ясно, что кухня занимает чуть ли не половину площади в доме, и семьи фактически живут на ней, используя как спальню, ванную и кабинет. Решение нашлось в 1926 году: немецкий архитектор Маргарете Шютте-Лихоцки разработала первый в мире кухонный гарнитур. Это был прорыв: дёшево, компактно, удобно и материалы нужны самые простые.

Само собой, не только мебель должна была стать компактной, но и техника. Ведь для того чтобы накормить семью из двух-трёх человек, не нужна огромная печь и кастрюли больших объёмов. Кухонные приборы, которые занимают немного места или выполняют сразу несколько функций, — тема, не теряющая актуальности и в наши дни.

Одним из таких приборов стал Chef Touch от KitchenAid. Это чудо техники состоит из трёх приборов: вакууматора для долгого сохранения свежести продуктов, духового шкафа с функцией приготовления на пару и шкафа для шоковой заморозки продуктов.

Вы можете упаковать будущий ужин в вакуумный пакет, запечатать и отправить в вакууматор, а затем мгновенно заморозить его в шкафу для шоковой заморозки. Или сначала приготовить содержимое пакета в духовом шкафу в течение одной минуты, а затем заморозить, чтобы когда-нибудь разогреть. В любом случае еда не потеряет вкусовых качеств и полезных веществ, а времени на обработку и приготовление уйдёт очень мало.

Ещё одна причина появления кухонных гарнитуров и уменьшения площади кухни — это то, что в большинстве домов больше не было прислуги. Накормить же нужно было не двух-трёх человек, а иногда несколько десятков!

Так и получалось, что нужно было одновременно жарить, варить, запекать и готовить на пару. А что же делать современному повару или хорошей хозяйке, которой хочется приготовить ужин на большую компанию, но нет ни возможности, ни желания бегать от одного кухонного прибора к другому?

И снова ситуацию спасает профессиональная техника KitchenAid и индукционная модульная система Chef Sign. Кухаркам прошлых столетий и не снилось, что такой компактный прибор сможет заменить целую команду кухонных помощников. Chef Sign от KitchenAid — это единственная индукционная модульная система, которая предлагает пять разных способов приготовления еды.

Индукционный модуль может быть с лёгкостью встроен в любой кухонный гарнитур, а глубокие ёмкости позволят приготовить большие порции блюд. Две индукционные зоны нагрева мощностью до 1 400 Ватт каждая созданы для идеальной обработки ингредиентов и приготовления изысканных блюд и могут работать как одновременно, так и по отдельности. При этом Chef Sign готовит быстро и потребляет минимальное количество электроэнергии.

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Кстати, первые кухонные гарнитуры отличались не только компактностью и практичностью, но и недорогими материалами, которые мог позволить себе каждый. Тогда и завоевали популярность пластиковые столешницы! Правда, со временем выяснилось, что живут они недолго и быстро ломаются. Что уж говорить о профессиональных поварах, которым нужна была прочная и надёжная рабочая поверхность!

Столешница из нержавеющей стали Made to Measure от KitchenAid как раз такая! Она изготавливается на заказ и может быть любых размеров и форм, да и список дополнительных опций у неё впечатляющий.

Подставки для досок и ножей, сушилка для посуды, различные кухонные модули, варочные панели и многое другое — в результате вы получите уникальное и функциональное рабочее пространство. Боитесь запутаться? Смело обращайтесь за помощью к специалистам «Шато де Вэссель»!

Всю продукцию KitchenAid можно приобрести в салонах «Шато де Вэссель».

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