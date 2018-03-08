В Перми открылась весенняя дизайнерская ярмарка «Red Market»

Традиционная весенняя дизайнерская ярмарка «Red Market» заработала 8 марта в БЦ «Lencom».

На мартовском фестивале гости могли увидеть новые коллекции одежды и аксессуаров, уникальные предметы интерьера, домашний декор, а также посетить интересные мастер-классы. Кроме этого, на маркете представлена одежда популярных молодежных брендов, авторская одежда и аксессуары трикотажных мастерских. Отметим, что в ярмарке участвуют дизайнеры и шоу-румы не только из Перми, но и из Екатеринбурга, Ижевска, Тюмени, Челябинска и других городов России.

Самые маленькие посетители не упустили возможности погладить котов, кошек и собак, а также сделать селфи на память в детском уголке. Любители необычных угощений в food-зоне могли попробовать печенье, чёрное мороженое и десерты из мороженого, сандвичи с мороженым, а также ароматные сыры и многое другое.

На сцене весь день выступали музыканты с интерпретациями популярных песен. В beauty-зоне парикмахеры и визажисты создавали образ всем желающим. Добавим, что на фестивале продаются эксклюзивные игрушки для взрослых и детей и даже для домашних питомцев.

В Международный женский день мужчины могли купить подарки для своих дам: букеты из весенних цветов, открытки для поздравления, стильные украшения из натуральных камней и выдувного стекла, изделия из серебра и золота, украшения из засушенных цветов, бижутерию в модном винтажном стиле или натуральную косметику ручной работы.

Дизайн-ярмарка будет работать 8 и 9 марта с 12.00 до 20.00. Вход для посетителей платный.