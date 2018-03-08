Крохотная квартира-трансформер в Сочи от российского дизайнера

Как приятно иметь свою квартиру в Сочи! Чтобы приезжать на отдых, когда удобно; заглядывать сюда, только чтобы поспать на удобной кровати или, наоборот, устраивать здесь целые вечеринки для друзей; есть в кафе или готовить самостоятельно на своей кухне и обедать всей компанией за полноценным столом.

В вашем воображении уже возникла трёхкомнатная квартира? Представьте себе, всё вышеперечисленное возможно на 22 квадратных метрах. И это стало реально благодаря дизайнеру интерьеров Инессе Терновой.

Статьи по теме Квартира-студия в центре Сочи: современный стиль и всего 37 метров Узкая маленькая квартира-студия площадью 25 метров

Инесса Терновая, дизайнер-архитектор

перейти на профиль

Окончила Международная школу дизайна, работает в Москве, Милане, Сочи. Активный участник ТВ-проектов на Первом канале, ТНТ, телеканалах «Бобёр ТВ», «Твой дом», «Мир ТВ». Называет свои работы арт-психологическими проектами, которые рассказывают историю о личности заказчика.

Профессионально работает в других странах, таких как Италия и Испания, проектируя интерьеры и экстерьеры для российских клиентов со строительным подрядом местных мастеров. При комплектации интерьеров имеет возможность работать с итальянскими фабриками напрямую.

www.inessaternovaya.com — Это план одной из квартир в монолитном двухэтажном доме. Застройщик обратился ко мне с идеей создать интерьер, чтобы квартиры продавались в готовом виде. Помещение было представлено в свободной планировке. Следовательно, санузел был размещён в мокрой технической зоне, а кухня — вместе с основным помещением.

Мне была поставлена задача — создать многофункциональный интерьер для одного человека, который, возможно, живёт в двух городах и часто прилетает в Сочи. Интерьер должен быть в первую очередь комфортным, стильным, уютным, домашним и бюджетным. И он не должен быть похож на гостиничный номер. Объект находится на стадии дизайн-проекта, но уже по визуализациям можно определить все его сильные стороны.

С помощью трансформенных решений мне удалось разбить интерьер на несколько жилых зон, каждая из которых выполняет все функции отдельной комнаты. То есть в интерьере есть гостиная, столовая, спальня и прихожая.

Стилистически интерьер выдержан в скандинавском стиле, поскольку он как нельзя лучше воплощает пожелания моего клиента — это и стиль, так полюбившийся в России, и теплота дома, и, конечно же, бюджет.

Читайте также:

Как сделать 25-метровую квартиру-студию просторной и светлой: пример из жизни

Как уместить всё на 36 метрах: маленький интерьер Бетани