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Только посмотрите на эти ткани и обои от американского дизайнера
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Только посмотрите на эти ткани и обои от американского дизайнера 

Roomble.com 8 марта 2018
Фото: Roomble.com
Коллекцию под названием Picture Book создал дизайнер и профессионал в области декупажа Джон Дериан для всем известного бренда Designers Guild. У Джона своя студия в Нью-Йорке, где он с 1989 года оформляет уникальные предметы декора и интерьера в технике декупаж с мастерством, которым невозможно не восхититься.
Декупаж — техника декорирования предметов с помощью нанесения напечатанных полиграфическим способом изображений на поверхность. Затем результат закрепляют лаком для глянца и долговечности. Таким образом часто оформляют посуду, декор, даже мебель, и в целом декупаж уже давно превратился в модное хобби.
Но Джона Дериана называют гуру декупажа, профессионалом с собственными секретами, который создаёт не просто симпатичные вещицы, а настоящие дизайнерские предметы интерьера.
Сама Триша Гилд, которая как никто умеет создавать красоту для интерьеров и знает о принтах всё, познакомившись с творчеством Джона, решила с ним сотрудничать. Так и появилась на свет коллекция обоев и тканей, которую, конечно, не покрывали лаком и на которую не наносили уже существующие напечатанные изображения.
Однако взглянув на образцы, вы сразу же поймёте, как похожи принты на то, что обычно получается при работе в технике декупаж. Элементы рисунка повторяются и согласуются друг с другом так, словно их действительно приклеивали друг другу со свойственной ручной работе лёгкой неидеальностью. Эта честность, простота и удивительная красота, которая получается в результате, и подкупила Тришу Гилд. Её мнение о коллекции Джона Дериана можно узнать более подробно, если посмотреть короткое, но яркое видео.
Как и прочие новинки от лучших брендов среди тканей и обоев новую коллекцию уже можно увидеть и приобрести в магазинах Manders.
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