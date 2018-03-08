Магия Ultra Violet: модные оттенки в оформлении ванной комнаты

В 2018 году цвет правит балом, поэтому выбор оттенков Институтом Pantone считается чуть ли не ключевым событием в мире моды и дизайна. Четыре тона из набора, как в калейдоскопе, складываются в удивительные интерьерные рисунки, создают настроение и пробуждают фантазию. А где, как не в ванной, можно спокойно помечтать и расслабиться, наблюдая сквозь полуоткрытые глаза за бликами света.

Главным героем палитры становится Ultra Violet («ультра-фиолет») — раздвигающий границы реальности, глубокий и страстный оттенок, который вдохновляет и производит яркое впечатление с первого взгляда. В нем есть интрига, пленительная загадка и смелость, свойственная всем ярким натурам.

Влекущий Spring Crocus («весенний крокус») ассоциируется с румянцем от смущения, который заливает щеки юных девушек в ответ на страстные взгляды мужчин. Цвет кокетства и очарования создает романтичную дразнящую атмосферу.

Нежный Almost Mauve («почти лиловый»), как вальс цветов, подхваченных порывом ветра, как едва уловимое прикосновение чистых воспоминаний из детства и юности, когда все мечты были о великом, а сердце — открытым как никогда.

Сдержанный Nile Green («нильский зеленый») добавляет к общему облику естественности, взятой у самой природы. Он успокаивает душу и заставляет относиться ко всему философски и со смирением. Удачный оттенок в пару яркому и кричащему фиолетовому.

Модные тенденции отражают перемены в массовом человеческом сознании: если раньше насыщенные оттенки использовались только в качестве робких акцентов ванной комнаты, то теперь дизайнеры не боятся предлагать перекрашивать стены в фиолетовые тона и дополнять их переливающейся плиткой — такой восточный шик выглядит дорого и возбуждающе.

Классический вариант — акцент на одной стене, где мелкая плитка из разных оттенков фиолетового напомнит оригинальный стиль диско. Варианты песочного цвета и модный в 2018 почти лиловый тон сбалансируют общую атмосферу и добавят гармонии. Что особенно хорошо в выборе фиолетового — привычная белая сантехника на его фоне выглядит стильно.

Нежно и по-девичьи выглядит ванна в цвете весеннего крокуса. Чтобы не получилось слишком приторно, можно добавить жалюзи, шторы, табуретки, подставки для мыла и зубных щеток или полотенца в почти лиловом исполнении, смесители из латуни и металлические светильники. Зеленое растение в цветочном горшке с дной стороны добавит капельку контраста, с другой — отразит современные тенденции природной стилистики в интерьере.

Модные цвета будут выглядеть стильно вне зависимости от того, в какой плоскости они используются: на стене, на полу, на оконной раме. В этом году любое решение будет удачным. Их необходимо дополнять контрастными оттенками и материалами: дерево сочетать с латунью, фиолетовый — с коричневым, нежно-лиловым, белым.

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Оригинальная округлая и вытянутая форма зеркал, сантехники и мебели, подчеркнутая насыщенным, драматичным фиолетовым или его вариантом, близким к темно-синему, создает ощущение футуристического интерьера, поэтому лучше, если их сгладит нежность крокуса или спокойствие лилового в оформлении стен и пола.

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Телефон: +7 (800) 707-04-68 Сайт: ocodeco.ru Но все-таки самое интересное использование оттенка принадлежит нильскому зеленому. Благодаря эко-тенденциям в современном дизайне, этот оттенок появляется в виде натуральных растений. Сейчас модно добавлять живые цветы и деревья прямо в ванную комнату — выглядит как оазис, в котором усталый путник непременно обретет гармонию не только с природой, но и с самим собой.

Еще один вариант для релаксации — посидеть в сауне. Благодаря компании «Ателье Саун» это возможно сделать, не выходя из собственной ванной. Инфракрасная трехместная кабина выполнена из отборных пород хемлока, который относится к семейству хвойных деревьев, поэтому она экологична, надежна и имеет долгий срок эксплуатации.

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