Все, что вы хотели знать о флорариумах 

Небольшой ликбез Флорариум — инновационная замена привычной растительности в доме, которая представляет собой уникальную экосистему, заключенную в оболочку из прозрачного стекла. В этой занятной вещице создается идеальный для растений микроклимат, сохраняющий композиции на долгие годы. Уход за флорариумом минимальный. Все по фэншуй Мода на фэншуй не умирает уже долгие годы, поэтому мы уверены, что этой философии можно заслуженно присудить звание «бессмертного тренда» в интерьере, поэтому мы запросили мнение экспертов и собрали для тебя краткий гид по идеальному расположению растений в интерьере. «Кактусы хорошо располагать на окнах, из которых открывается неблагоприятный вид: стройка с подъемными кранами, ЛЭП, трубы, телевизионные и телефонные вышки. Не стоит цветы располагать в спальне и, конечно, в ванной и туалете. Любое место, по диагонали 45 градусов от входной двери, считается „местом силы“ или местом накопления благоприятной энергии, и для растения оно также будет благоприятным». Что можно «заселить»? Самыми популярными растениями для флорариумов остаются неприхотливые суккуленты: кактусы, алоэ, живые камни и другие представители пустынной растительности. Конечно, для более искушенных натур опытные флористы с удовольствием создают сложные композиции тропических флорариумов с яркими орхидеями, а поклонники азиатской культуры и философии фэншуй могут завести у себя японские карликовые деревья бонсаи. Габариты подобного украшения зависят только от твоего вкуса, дизайнерского решения и размеров квартиры. Некоторые выбирают совсем крохотные варианты и заключают маленький растительный мир в обычные лампы накаливания, другие же при желании и наличии обширной свободной площади заказывают уникальные растительные шкафы, в которые опытные флористы вписывают невероятно сложные растительные композиции, сочетая несколько экосистем одновременно. При создании габаритных вариантов необходимо помнить, что они станут центральным предметом интерьера, так что тебе придется постараться, чтобы соблюсти баланс с общим дизайном помещения. О функциональности Современные стандарты организации пространства и ритм жизни требуют от интерьера практического применения всех его деталей. К примеру, популярные сейчас хюгге и лагом не терпят лишних аксессуаров, не несущих функциональной нагрузки. Флорариум мы советуем превратить в стильный элемент подсветки: небольшие гирлянды с мини-лампочками можно расположить внутри этого флористического чуда, создав впечатление живых светлячков. Подобный ночник поможет добавить уюта вашей квартире. Вариант «Сделай сам» Учитывая растущую популярность флорариумов и поразительную простоту их изготовления, становится понятно, почему YouTube просто завален мастер-классами по данной тематике, а почти каждое флористическое бюро проводит свои индивидуальные обучающие семинары. К слову, такой аквариум для растений может стать прекрасным подарком на любой праздник: начиная от новоселья и заканчивая рождением ребенка. И мы уверены, что хозяева торжества точно оценят такую стильную поделку. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Instagram.com, Shutterstock