Как сделать эффектный интерьер в рамках скромного бюджета

Вера Тарловская знает, как сделать интерьер, который будет выглядеть дороже потраченных на него денег. А это в условиях кризиса большой плюс.

Небольшая квартира располагается в новом апарт-квартале Tribeca Apartments, выросшем на территории бывшего завода. Здания комплекса выполнены в стиле, близком к современной версии ар деко.

Квартира предназначалась под сдачу, поэтому дизайнеру надо было сформировать универсальное по разным критериям пространство в условиях ограниченного бюджета.

Вера Тарловская, которой квартира досталась в виде коробки, где не было ничего, кроме стояков с коммуникациями, объединила гостиную, кухню и спальню в одно общее пространство.

Гардеробную и санузел — помещения, которым не нужен дневной свет — дизайнер «отодвинула» от окон и разместила в самых дальних точках квартиры.

Интерьер Вера решила связать с экстерьером и ввести в квартиру элементы ар деко. Считается, что этот роскошный стиль невозможно воссоздать без серьезных вложений, но дизайнер нашла способы снизить расходы.

Для стен использовали качественную краску сложного бежево-серо-оливкового оттенка. «Эта краска, имеющая небольшой расход и большую укрывистость, в итоге позволила даже сэкономить», — делится Вера Тарловская.

Системы хранения встроили, а дверцы покрасили в тон стен — это сделало встроенные шкафы незаметными. Недорогую кухню из ИКЕА разместили так, что она не видна от входа: взгляд падает на гостиную и столовую. Стулья и кресла соответствуют стилистике ар деко. Комод под ТВ из дерева ценной породы изготовлен в столярной мастерской.

Поскольку в общем пространстве в одном ряду оказалось слишком много мебели, тумбочки в спальне скрыли, сделав их целиком зеркальными. Спальное место находится в общем пространстве и при необходимости закрывается шторой из не пропускающей свет ткани.

В интерьере немного декора, поэтому бронзовая фигурка пантеры на столике в прихожей сразу обращает на себя внимание. А вот рама-«обманка» остается незамеченной. На ней Вера решила сэкономить: зеркальное полотно наклеили на стену и окантовали двумя рядами молдингов. Стену между ними покрасили в золото с зеленоватым оттенком.

Прихожая Отделка: краска, Benjamin Moore; межкомнатные двери, DSK Doors Напольное покрытие: керамогранит, «Италон» Мебель: встроенный шкаф для обуви сделан на заказ в столярной мастерской; ручки — Leroy Merlin

Гостиная Отделка: краска, Benjamin Moore Напольное покрытие: керамогранит, «Италон» Мебель: комод под ТВ из шпона редкой породы дерева под лаком выполнен на заказ в российской столярной мастерской Ковер: Leroy Merlin Текстиль: шторы, декоративные подушки изготовлены на заказ Декор: картины над столом и над мойкой в зоне кухни выполнены в мастерской Веры Тарловской

Спальня Отделка: краска, Benjamin Moore Напольное покрытие: паркетная доска

Кухня-столовая Отделка: краска, Benjamin Moore; на фартуке мозаика, Leroy Merlin Напольное покрытие: керамогранит, «Италон» Мебель: гарнитур, ИКЕА

Ванная комната Отделка: мозаика, Leroy Merlin; керамогранит, «Италон» Напольное покрытие: керамогранит, «Италон» Мебель: тумба под раковину, ИКЕА Освещение: бра изготовили по эскизам дизайнера на фабрике электрических товаров «ГусевЪ»