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Ремонт прихожей: 5 ошибок, которые лучше не повторять
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Ремонт прихожей: 5 ошибок, которые лучше не повторять 

Inmyroom 9 марта 2018
Фото: Inmyroom
Дизайнер Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора» рассказал, что нужно учесть при обустройстве прихожей и как избежать ошибок.
Самое практичное решение для полов прихожей — керамическая плитка или керамогранит, которые легко содержать в чистоте. При выборе плитки уделите внимание фактуре: поверхность не должна быть глянцевой, поскольку это делает покрытие скользким.
Электрический теплый пол — необходимость в нашем климате. К тому же теплые полы в прихожей позволят быстро высушить обувь. Учитывая, что керамическая плитка сама по себе холодная, сделать подогрев нужно обязательно.
Чтобы, войдя в квартиру, не возвращаться потом в прихожую для выключения света, установите проходной переключатель. Его лучше разместить в гостиной, в одной группе с другими выключателями.
Хорошее решение — сделать включение света гостиной из прихожей и продублировать переключатель.
В прихожей необходимо зеркало, а для зеркала важна правильная подсветка. А еще нужны разные сценарии освещения и второстепенный мягкий свет. Предусмотрите светильники и на стадии ремонта проложите проводку.
Во время планирования системы хранения не забудьте о комфорте — заранее найдите место для скамьи или пуфа для обувания.
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