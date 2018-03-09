Ремонт прихожей: 5 ошибок, которые лучше не повторять

Дизайнер Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора» рассказал, что нужно учесть при обустройстве прихожей и как избежать ошибок.

Самое практичное решение для полов прихожей — керамическая плитка или керамогранит, которые легко содержать в чистоте. При выборе плитки уделите внимание фактуре: поверхность не должна быть глянцевой, поскольку это делает покрытие скользким.

Электрический теплый пол — необходимость в нашем климате. К тому же теплые полы в прихожей позволят быстро высушить обувь. Учитывая, что керамическая плитка сама по себе холодная, сделать подогрев нужно обязательно.

Чтобы, войдя в квартиру, не возвращаться потом в прихожую для выключения света, установите проходной переключатель. Его лучше разместить в гостиной, в одной группе с другими выключателями.

Хорошее решение — сделать включение света гостиной из прихожей и продублировать переключатель.

В прихожей необходимо зеркало, а для зеркала важна правильная подсветка. А еще нужны разные сценарии освещения и второстепенный мягкий свет. Предусмотрите светильники и на стадии ремонта проложите проводку.

Во время планирования системы хранения не забудьте о комфорте — заранее найдите место для скамьи или пуфа для обувания.