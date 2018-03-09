6 секретов популярности немецких кухонь. Вы знали об этом? 

Почему именно кухни Германии пользуются таким бешеным спросом во всём мире? Чем отличаются привычки европейских потребителей от наших? На что стоит обращать внимание в этом году? Чтобы ответить на все возникшие вопросы, мы решили сконцентрироваться на продукции самого популярного и массового бренда немецких кухонь.
Компания Nobilia неслучайно считается в Германии народной — ведь каждая третья проданная в стране кухня принадлежит именно ей. А всего в год полностью автоматизированное производство выдаёт почти полмиллиона комплектов разнообразных стилей, декоров и функционального наполнения. Это позволяет удовлетворить фантазии любого заказчика, желающего себе полноценное кухонное пространство. А на что же он в основном обращает внимание?
Выдвижные ящики и системы хранения
Ящики с увеличенным внутренним объёмом и двойной загрузкой
В немецких кухнях есть нижние выдвижные ящики с увеличенным объёмом и разрешённой нагрузкой, высота же увеличена за счёт подцокольного пространства. У ящиков усиленное дно и прочный механизм выдвижения, что позволяет хранить внутри действительно тяжёлые предметы. Немцы держат там запасы питьевой воды или любые другие напитки длительного хранения в бутылках, в то время как российские потребители используют их для хранения запасов картофеля или других овощей.
Выдвижные ящики-органайзеры
На дне этих ящиков можно найти специальные деревянные колышки или планки для индивидуального подразделения, а также съёмные металлические подставки или лотки. Особо ценится то, что все эти разграничители мобильные, их можно переставлять в процессе, ведь кухни Nobilia рассчитаны не менее чем на 15 лет эксплуатации, а за такой срок потребительские и кулинарные интересы и привычки людей меняются, как и их набор посуды.
Разделители из дерева или пластика, а также антискользящие коврики позволяют максимально эффективно задействовать каждый сантиметр внутреннего пространства. Если это место предназначено для хранения кухонных принадлежностей, то для каждого ножа и каждой крышечки будет своё собственное место. Кстати, привычка чётко структурировать пространство шкафов стремительно развивается и у российских потребителей.
В ассортименте всех немецких производителей — очень удобный механизм, получивший название «аптекарский шкаф». По сути, это высокие и узкие выкатные шкафы с полками, главное достоинство которых состоит в том, чтобы доступ к содержимому был с обеих сторон.
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Как правильно хранить противни? У нас для этих целей уже довольно давно используется духовка или самая обычная полка. Немцы же решили этот вопрос радикально и технично — в коллекциях новинок можно найти узкие нижние ящики для хранения блюд.
Что мы держим на верхних полках навесных шкафов? То, что редко используем, а порой и просто забываем на десятилетия. В немецкой кухне нет ненужных предметов, поэтому даже самые верхние зоны должны быть лёгкими и доступными в эксплуатации. Именно для этих целей были созданы верхние шкафы с опускающимся кронштейном для полок.
Разделение отходов
Забавно, что систему для раздельного сбора мусора российские потребители приспособили для хранения овощей, корнеплодов и зелени. У немцев даже для отходов предусмотрено несколько отделений, в то время как наши просто не понимают, зачем, например, в пространстве под раковиной две или даже три мусорные корзины.
Гаджеты
Помимо любви к порядку, немцы имеют большую слабость к механизмам. Поэтому национальные кухни наполняются всевозможными приспособлениями, которые облегчают хранение и способствуют расширению функциональных возможностей.
Поклонникам новых технологий придутся по душе сенсорные системы управления фасадами Sensomatic, а также выпадающие или скрытые USB-розетки. Это одна из фишек последней коллекции Nobilia — розетки, встроенные в ножки стола или барной стойки. Время покажет, насколько это будет перспективно в России, но так как смартфонами и планшетами пользуются все, сомнений в том, что это будет полезно, у нас не возникает.
Чистота и порядок
Немцам не нравится, когда предметы лежат на всеобщем обозрении. У них нет привычных нам шкафов с сушилкой для посуды, потому что тарелки хранятся в выдвижном ящике рядом с посудомоечной машиной, чтобы сразу сервировать стол. А ещё немецкие кухни обладают таким дополнением, как «шкаф для завтрака», закрывающийся с помощью жалюзи. Такой шкафчик-полуколонна прекрасно маскирует вынужденный утренний беспорядок.
Немцы стремятся к плоским поверхностям и охотно используют убирающиеся в столешницы краны, вытяжки и прочее. Нам это кажется пока что совершенно не нужным атрибутом, но для маленьких кухонь лишняя рабочая поверхность будет совсем не лишней.
Дизайн
В этом году компания Nobilia представила 20 новых вариантов глянцевых и матовых фасадов: с фактурой бетона, в модном одноцветном оформлении, с древесным декором. Чтобы подчеркнуть разнообразие исполнения, была добавлена новая система подсветки, в том числе и декоративная с регулируемым спектром, не так часто применяющаяся в России.
Но самыми популярными и у немцев и у нас остаются кухни белого цвета и различных его оттенков, а то, что ещё вчера было изыском, становится насущной реальностью. Поэтому все удачные решения, встречающиеся в кухнях Германии, со временем найдут применение и в России. Привычки быстро меняются, так как всегда хочется чего-то большего, лучшего и современного.
Мнение редакции
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