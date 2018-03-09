155 романтичных спален

Может, причина в слякотной погоде, но факт остаётся фактом — настроение ни капли не романтичное. Мы предлагаем исправить ситуацию небольшими преобразованиями в спальне.

Не знаете, как создать романтичную атмосферу в спальне? У нас есть несколько весенних идей.

Любите классический стиль, но не уверены, что сможете спокойно жить в «музейных» палатах? Приглядитесь к викторианскому стилю. В нашей подборке вы найдёте классические формы, пастельные оттенки, экзотичные детали и главное — атмосферу.

Спать и видеть океан — это нормально, а вот просыпаться и прямо с подушки наблюдать за прибоем — это больше похоже на мечту. Сегодня мы подобрали 39 спален, очень похожих на воплотившийся сон. Помечтаем?

Вам кажется, что маленькая спальня — это повод для депрессии? Отнюдь. Крохотное пространство — отличная причина создать собственными руками нечто лёгкое, уютное и вместе с тем очень красивое. В нашей статье — классные примеры.

Каждому хочется иметь красивую спальню, где будет приятно отдыхать после тяжёлого дня. Мы нашли 30 прекрасных вариантов дизайна интерьера спальни для самых сладких снов.

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