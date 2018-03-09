Белая кухня: 115 идей оформления

Белая кухня — это чистый лист, на котором вы можете написать всё что угодно. Белый впишется в стиль хай-тек и будет прекрасен в «дворцовом» антураже. Главное — не забывать, что за внешним лоском должно скрываться разумное и удобное содержание, и ориентироваться не только на красивые картинки, но и на реальные потребности. Не можете определиться с выбором цвета для своей кухни? Остановитесь на белых оттенках, и вы точно не прогадаете! Мы подготовили для вас большую вдохновляющую подборку, где собраны 40 самых красивых белых кухонь.

Возможно, вам кажется, что белые кухни хорошо выглядят только на картинках, а в реальной жизни, со всем её беспорядком и хаосом, им места нет. Мы докажем, что красота, чистота и функциональность вполне совместимы.

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Белая кухня — это всегда красиво, стильно и актуально. Но как не превратить её в стерильное больничное помещение, откуда поскорее хочется сбежать? Какими хитростями воспользоваться и что принять во внимание? Делимся советами дизайнера.

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Если вы не знаете, в каком цветовом сочетании сделать кухню, сделайте её чёрно-белой — на волне популярности скандинавского стиля чёрно-белые интерьеры становятся ещё востребованнее, чем обычно.

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