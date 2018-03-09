Любящий отец построил космический корабль для сына

Некоторые малыши не желают спать в своей кроватке — вместо этого они предпочитают уют родительской постели. Поэтому взрослые, в поисках отдыха и уединения, вынуждены максимально проявить творческий подход. Так пользователь Reddit под ником Dericrw вместе с женой решил этот вопрос с помощью спальни в стиле «Звездных войн», которую соорудили специально для своего маленького сына. А кто же откажется от возможности переночевать внутри космического корабля?

Любящие родители оборудовали спальное место для своего чада по мотивам «Тысячелетнего сокола».

Заботливый отец — сотрудник студии «Oklahoma Kid Designs», поэтому создание подобных шедевров для него не в новинку.

Каркас кровати собрали и закрепили под потолком.

Потом сделали обшивку и занялись внутренним наполнением.

Сын был в восторге от этой идеи и активно помогал родителям в строительстве космической кровати.

Внутри для комфортного сна установили широкую кровать, светодиодную подсветку и вентилятор для циркуляции воздуха.

На противоположной стене повесили телевизор, чтобы малыш мог лежа в кровати смотреть любимые мультики.

Также стена оснащена тайником, в котором хранится оружие NERF и световые мечи, с помощью которых можно отбиться от плохих снов.

В маленькой спальной невозможно было уместить полную версию корабля, поэтому было решено построить часть, а остальное дорисовать на стене.

Благодаря рисунку создается иллюзия, что корабль вот-вот покинет границы комнаты и улетит в далекий космос.