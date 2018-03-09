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Любящий отец построил космический корабль для сына
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Любящий отец построил космический корабль для сына 

Bigpicture.ru 9 марта 2018
Фото: Bigpicture.ru
Некоторые малыши не желают спать в своей кроватке — вместо этого они предпочитают уют родительской постели. Поэтому взрослые, в поисках отдыха и уединения, вынуждены максимально проявить творческий подход. Так пользователь Reddit под ником Dericrw вместе с женой решил этот вопрос с помощью спальни в стиле «Звездных войн», которую соорудили специально для своего маленького сына. А кто же откажется от возможности переночевать внутри космического корабля?
Любящие родители оборудовали спальное место для своего чада по мотивам «Тысячелетнего сокола».
Заботливый отец — сотрудник студии «Oklahoma Kid Designs», поэтому создание подобных шедевров для него не в новинку.
Каркас кровати собрали и закрепили под потолком.
Потом сделали обшивку и занялись внутренним наполнением.
Сын был в восторге от этой идеи и активно помогал родителям в строительстве космической кровати.
Внутри для комфортного сна установили широкую кровать, светодиодную подсветку и вентилятор для циркуляции воздуха.
На противоположной стене повесили телевизор, чтобы малыш мог лежа в кровати смотреть любимые мультики.
Также стена оснащена тайником, в котором хранится оружие NERF и световые мечи, с помощью которых можно отбиться от плохих снов.
В маленькой спальной невозможно было уместить полную версию корабля, поэтому было решено построить часть, а остальное дорисовать на стене.
Благодаря рисунку создается иллюзия, что корабль вот-вот покинет границы комнаты и улетит в далекий космос.
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