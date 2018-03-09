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Дерево бонсай парит в воздухе
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Дерево бонсай парит в воздухе 

Roomble.com 9 марта 2018
Фото: Roomble.com
Чем оригинальнее аксессуары для декора, тем интереснее выглядит и сам интерьер. Последняя новинка, которая особенно впечатлила нашу редакцию (а её не так-то просто впечатлить), это «парящие в воздухе» японские декоративные деревья бонсай.
Это как бы плывущее по воздуху декоративное деревце было разработано японской фирмой Hoshinchu. Электромагнитная система, встроенная в дерево, и собственно горшочек, что под ним, позволяют растению демонстрировать чудеса левитации. Вот в чём секрет волшебной способности японского представителя флоры.
Есть древняя японская легенда, согласно которой один могущественный император приказал создать целую миниатюрную империю, где были бы все деревья, города, реки и горы. Так на свет и появились декоративные деревья бонсай. А сейчас с помощью магнитов и высоких технологий эти маленькие копии обычных деревьев превратились в удивительные элементы декора.
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