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Лукерья Ильяшенко рассказала о «любви» к ремонту
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Лукерья Ильяшенко рассказала о «любви» к ремонту 

Russianshowbiz.info 9 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда «Сладкой жизни» откровенно и подробно рассказала подписчикам, какие «приятные» моменты испытывает во время ремонта своего жилья.
На фотографии девушки видно, что в комнате, где в данный момент и происходит обновление интерьера, голые бетонные стены, такой же потолок, вместо люстры свисают провода, а дверь на заднем плане очень старая.
Лукерья сообщила, что «обожает» это время, когда можно все время ходить по дому в пыльной одежде, мило беседовать с соседями по поводу шума от работ, постоянно наведываться в управляющую компанию с просьбой навести порядок в подъезде и устранить мышей.
Ильяшенко заметила, что к последней живности она уже привыкла и даже завела себе знакомую по имени Лариса. Лукерья предлагает всем желающим отдать этого милого питомца, которому, по словам актрисы, всего 5 лет. Девушка пообещала тому, кто избавит ее от крысы, сделать животному все необходимые прививки, привить самих будущих владельцев, сплясать и даже дать денег.
Поклонники Лукерьи заметили: «Лучше этого может быть, когда соседи делают ремонт: также пыль и шум». Актрисе посоветовали вести реалити шоу под названием «Ремонт».
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