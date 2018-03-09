Какую ванну выбрать: чугунную или стальную

Сколько дизайнеров, столько и мнений. А когда речь заходит о выборе ванны, специалисты часто расходятся во мнениях. Дизайнер интерьеров Екатерина Савкина у себя на страничке в Facebook подняла вопрос: что же всё-таки лучше? Её коллеги живо отреагировали, а мы решили на основе их мнений сделать статью для тех, кто находится в поиске. Сама Екатерина тоже поделилась с нами своими мыслями.

Статьи по теме Как выбрать ванну: стальная, чугунная или акриловая? Извечная проблема: ванна или душ в маленьком санузле

Екатерина Савкина, дизайнер интерьеров

Дизайнер, декоратор, основатель проектов DesignDirection и SlowlifeDesign, долгое время была арт-директором интерьерной телепрограммы. Создаёт интерьеры в стиле SlowLife, для медленной, размеренной жизни. В таких домах тепло и уютно, есть общение с друзьями и время на себя и на близких. Дом будет вдохновлять вас выходить на прогулку и любоваться закатами, и в него будет так приятно возвращаться. www.designdirection.ru — Для меня и для моего ближайшего окружения материал для изготовления ванн всегда будет существовать только один — чугун. Да, он, безусловно, дороже остальных материалов, но для меня это точно не аргумент против. Стоит сказать, что стальные ванны я тоже ставила в квартиры для сдачи в аренду, когда срок эксплуатации сделанного ремонта заведомо короток. Но всё-таки это крайние случаи.

Были в моей практике и акриловые ванны, есть ситуации, когда без него не обойтись. Акрил прекрасен, когда планировка ванной не даёт шансов поставить прямоугольную ванну, потому что асимметричные ванны бывают только в акриловом исполнении. Когда заказчик хочет установить в ванне гидромассаж, форсунки монтируются тоже только в акрил.

С акрилом всё более или менее ясно. А вот когда речь заходит о выборе между чугунной или стальной ванной, мнения расходятся. Мне стало интересно, какой мотив у дизайнеров делать выбор. Я спросила об этом коллег на своей страничке в Facebook, и вот что они ответили.

За чугун

Анна Якупова, дизайнер интерьеров:

— Я за чугунные ванны, тем более что хорошие производители есть в России, Италии, Швеции, Китае. Стальные ванны, на мой взгляд, очень шумные, и специальные противошумные наклейки не спасают. Ещё вода в них быстро остывает, они могут прогибаться под телом тяжёлого человека.

— Только чугун! На него у приличных производителей и гарантия выше, иногда 30—35 лет. Правда, думаю, вряд ли ванна простоит столько времени, не будучи затронута новым ремонтом. Да и в случае повреждения заменить её не так просто, как стул. Но зато чугун не прогибается и отлично держит тепло.

Светлана Лопаткина, дизайнер интерьеров:

— У меня дома чугунная ванна. В родительской квартире когда-то меняла и временно ставила стальную, но долго пользоваться ей не смогла. Можно убрать звук воды монтажной пеной, но только тогда необходимо закрывать саму ванну. А их сейчас можно с очень красивыми ножками и интересной формы взять. Я за чугун ещё и потому, что в такой ванне приятнее тактильно.

За сталь

Виктория Киорсак, дизайнер интерьеров:

— Не всегда консерватизм оправдан. Современные стальные ванны от лучших производителей совсем не шумят, ведь у них столько слоёв покрытия! Ещё существует столько баек про то, что в стальных ваннах образуются сколы, стоит их слегка задеть. У меня стальная ванна, туда постоянно что-то падает, ведь у меня дети и собаки, но никаких повреждений нет.

Марина Даветьярова, PR-менеджер в Möbel & Zeit:

— Я в том меньшинстве, которое выбрало сталь с очень прочной эмалью. Для моей семьи это важно, так как ванну принимаем в общей сложности четыре раза в день. Акрил не выдерживает, а сталь вполне. Шума, сколов, царапин не замечала. Остывает — да, быстрее, но это не критично, потому что время принятия ванны у нас всё равно составляет 20 минут.

— Сталь толщиной 3,5 мм не гремит. Эмаль наносится на сталь гораздо более тонким слоем, чем на чугун, поэтому она эластичная, не скалывается и не трескается. Восемьдесят процентов потерь тепла из ванны происходит через поверхность воды — это к вопросу о том, что чугун дольше держит тепло. И нужно учитывать, что на нагрев водой чугунной ванны уходит больше тепла, чем стальной. В результате всё примерно одинаково. Если ванны предварительно нагревать, например, костром внизу, как в старину, тогда да, чугун держит тепло дольше.

Читайте также:

Из чего сделать потолок в ванной: советы специалистов

Как правильно выбрать кондиционер

Главные кухонные тренды 2016 года