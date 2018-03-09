Как организовать свой бизнес: 10 советов дизайнера

Любое дело требует порядка, а когда мы говорим о бизнесе, определённая структура просто необходима. В числе тех, кто сможет поделиться полной информацией, — профессионал, работающий на интерьерном рынке. Поэтому мы и пригласили Евгению Игнатову — дизайнера, автора и координатора образовательного проекта Design Experience.

1. Ответы на вопросы

— Важно разобраться со следующими вопросами: что вы хотите делать, для кого и зачем вам это нужно. Это такая проверка себя и своей идеи — насколько далеко вы действительно готовы идти в своих планах, что вами движет, нужно ли это людям, и кто они, ваши клиенты. Согласитесь, заниматься любимым делом — значит ни дня не работать.

2. Составление плана

Вы сделали выбор: больше не про хобби, теперь про бизнес, так? Значит, необходимо переходить к цифрам и планированию. Любой бизнес начинается с финансового плана: выписываете в две колонки для начала статьи расходов и доходов. В доходы идёт то, что вы получаете от клиентов (дизайн-проекты), от подрядчиков в рамках партнёрской программы, от проведения мастер-классов, от продажи предметов интерьера и декора и тому подобное.

Расходная часть делится на постоянные расходы (аренда, зарплата, текущие расходы на проектную документацию, транспортные расходы и прочее), а также переменные или единовременные, к которым может относиться создание сайта, разработка фирменного стиля, ремонт помещения, покупка оборудования и многое другое.

3. Наличие нужного оборудования

«Сердце» любого проектного бюро — это плоттер формата А2 и больше. На нём клиентам распечатывают чертежи, с которыми работают строители и ремонтные бригады. Но в офисе, помимо столь дорогостоящего оборудования, нужно устройство, с помощью которого можно печатать в огромном количестве качественные малоформатные чертежи, визуализации и документацию, небольшие эскизы и наброски. И для этого идеально подходит многофункциональное устройство с системой непрерывной подачи чернил от НР.

Очень важно на этих эскизах отобразить всё без искажений или хотя бы минимизировать их. Это поможет избежать разногласий с клиентом в дальнейшем и спасёт проект и нервы дизайнера. Профессионалы останавливают свой выбор на МФУ HP DeskJet GT 5820, потому что им важны такие параметры, как экономичная печать и чёткость чертежа, с чем устройство справляется максимально эффективно. И в смысле уже упомянутой экономичности этому принтеру нет равных — одна бутылочка с чернилами стоит не более 800 рублей, хватает же её на долгое время. Тихий режим работы не будет отвлекать от решения сложных ежедневных задач.

Мнение редакции Roomble:

— С многофункциональным принтером HP DeskJet GT 5820 можно напечатать всё! Ёмкости с чернилами хватит для печати до 5 000 чёрно-белых страниц или до 8 000 цветных. Система непрерывной подачи чернил обеспечивает высокую экономию печати, а сменные печатные головки могут сделать устройство «бессмертным». Чертежи и документы (а также счета) будут получаться в отличном качестве, что, безусловно, поможет в работе как дизайнерам интерьеров или архитекторам, так и всем, кто не может обойтись без ежедневного использования принтера.

4. Продвижение и планирование доходов

Как только появится понимание по финансам и вы увидите, что расходы не только не превышают доходы, но и значительно ниже их, можно перейти к планированию доходов: да, проекты можно планировать по времени и даже нужно, чтобы, во-первых, распределить нагрузку, а во-вторых, составить план продвижения и рекламной кампании (чтобы избежать «голодных» периодов).

Часто дизайнеры задумываются о своём продвижении слишком поздно. Помните, что реклама подразумевает растянутый во времени эффект. Лишь в редких случаях реклама «выстреливает» мгновенно и приводит клиента сразу, обычно на это требуется время. Поэтому рекламная активность идёт беспрерывно, усиливаясь за месяц-два до наступления предполагаемого затишья.

5. Узнать своего клиента

Одно из ключевых правил успешного бизнеса — знание своего клиента. Мы говорим о его портрете: кто он, чем занимается, каковы его ценности, зачем ему нужен дизайн-проект и как он делает выбор в целом. Вы должны знать о своём клиенте всё, ведь это отразится в вашем рекламном обращении (так как оно будет адресным, в своём обращении вы уже будете решать какие-то задачи клиента, показывать те качества своей работы и подхода, которые ценны именно для него). Не бывает одинаковых дизайнеров, как не бывает и одинаковых клиентов. Бывают типовые проекты, но техзадание будет каждый раз уникальным, потому что дизайн — услуга персонализированная.

6. Знать коллег и конкурентов

Изучите своих конкурентов и коллег. Обязательное условие: это должны быть люди и компании, работающие в одном с вами сегменте, почти с такими же ресурсами. Речь идёт о студиях или фрилансерах, ценовом сегменте проектов, частных или коммерческих пространствах (тут тоже конкретизируете), месторасположении, бюджете проектов и прочем.

Далее вы сравниваете, что входит в дизайн-проект у них и у вас, как выполняется проект (техническая сторона), уровень экспертности (можно увидеть из проектов, также проанализировав персону главного дизайнера или архитектора), медийный вес компании или человека, репутацию и имидж. Параметров для анализа, конечно, намного больше. К важным также относится уровень цен, а точнее — схема ценообразования: называется сумма за весь проект или поэтапно, есть ли дополнительные статьи расходов.

7. Команда

Ни один даже самый талантливый дизайнер не может прыгнуть выше своей головы по той простой причине, что его человеческие ресурсы ограничены как минимум 24 часами в сутках и наличием одной головы, двух рук и двух ног. Любой бизнес — это ответственность. С одной стороны — за результат работы (ответственность перед заказчиком), с другой — за людей, которые находятся с ним в одной команде. Ответственность не ограничивается финансовыми обязательствами (это по умолчанию), но лидер должен также вдохновлять и создавать условия для развития каждого в команде.

Евгения Игнатова, дизайнер интерьеров:

— Вдохновение, по моему убеждению, происходит личным примером (такая же схема действует и с детьми). Сюда же относится и отношение к работе, обязательность, пунктуальность и последовательность в своих действиях. Я не знаю команд (говорю о компаниях до 20 человек), где люди бы держались только из материальных соображений, всегда есть что-то ещё на уровне ценностей: возможность профессионального роста, харизма и талант руководителя, опыт коллег, перспектива участия в крупных проектах, уникальный опыт и прочее.

8. Юридическая поддержка

Для любого бизнеса обязательно наличие грамотно составленных договоров и остальной документации по проекту, знание основных правил и законов, которые помогут вам правильно себя вести в той или иной ситуации. Как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Уметь читать договор (далеко не всегда договор, который вы будете подписывать, будет составлен вашим юристом!), знать свои права и обязанности, быть грамотным юридически — вот ваша база.

Это инвестиции на старте, которые потом окупаются с лихвой. Выбирайте юриста, у которого есть в практике опыт работы в вашей сфере, есть кейсы каких-либо дел, которые он выиграл в пользу дизайнера. Конечно, это затратно (в том числе и по времени), но без этих знаний невозможно двигаться в профессиональной деятельности. В вашей телефонной книге обязательно должен быть номер доверенного юриста, к которому вы в любое время дня и ночи можете обратиться за консультацией.

9. Личная презентация

Когда вы начинаете работать над фирменным стилем, не забудьте ещё об одной важной составляющей — устной презентации себя или своей компании и своих услуг. Фраза «невозможно произвести первое впечатление во второй раз» отражает всю суть и необходимость подготовки к личной демонстрации. Что и как вы говорите, когда знакомитесь, как вы представляетесь — всё это очень важно!

Помните: ваши потенциальные клиенты могут быть повсюду, даже на мероприятии! Составьте для начала краткую презентацию с яркими фактами как профессионального, так и личного характера (у каждого человека есть что-то особенное, что поможет ему выделиться из толпы). И важно: чтобы вас запомнили в положительном контексте, не говорите о проблемах и сложностях, если только они счастливо и с юмором разрешились.

И конечно, ни одна презентация не обойдётся без документов, чертежей или наработок, которые можно быстро получить при помощи МФУ HP DeskJet GT 5820. Этот принтер умеет не только печатать всё необходимое, даже фотографии, но и сканировать и копировать. А значит для офисной работы устройство просто незаменимо.

Евгения Игнатова, дизайнер интерьеров:

— Можете рассказывать, например, что дизайном вы начали заниматься в четыре года, когда впервые выкрасили комнату во все цвета радуги, или что удивительные цветовые сочетания вы черпаете в искусстве разных народов — и приведите пример из поездки. Будет просто великолепно, если вы вспомните смешной случай, который будет к месту и отразит вашу деятельность. Это не делается за один вечер, но собрав в копилку такие истории и имея их «в рукаве», вы будете в центре внимания, и вас точно запомнят.

10. Будьте интересным!

И напоследок: помните, что вы всегда должны быть интересны — своим клиентам, команде, с которой работаете, коллегам, просто в компании, интересны самому себе! А для этого необходимо непрерывно учиться и получать навыки, причём не только в рамках своей профессии, но и за её пределами. Развивайтесь в разных направлениях: искусство, кулинария, спорт, музыка, иностранные языки, актёрское мастерство — всё, что вам нравится и вас заряжает!

Ещё один бонус такого подхода — знакомство с новыми людьми, которые также обогащают ваш мир и расширяют границы деятельности. Ищите людей, которые вас вдохновляют своими делами, образом жизни, своим отношением — это неисчерпаемый ресурс для роста и радостной, насыщенной жизни!

Фотограф — Рибсиме Манукян. МФУ (многофункциональное устройство) в офисе дизайнера интерьеров Евгении Игнатовой — HP DeskJet GT 5820.

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