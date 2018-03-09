Техника на кухне: грамотное и функциональное размещение

Редакция Roomble.com посетила шоу-рум Sub-Zero|Wolf и ознакомилась с последними новинками кухонной бытовой техники. А в качестве гида мы взяли с собой архитектора Алёну Тимофееву, которая дала советы, как правильно расположить бытовую технику на кухне.

Рецепт хорошей кухни от Алёны Тимофеевой

Для начала рассмотрим первые три «ингредиента»:

грамотная планировка;

хорошее функциональное наполнение;

безупречная бытовая техника.

Предлагаю рассмотреть каждый «ингредиент» внимательнее.

У большинства из нас представления об удобной кухне схожи: варочная панель с духовым шкафом, посудомоечная машина рядом с раковиной, пара секций с полками и ящиками и холодильник в угловой части помещения (чтобы много места не занимал и не перекрывал свет).

Планировка — это основа основ. Без неё какую мебель ни купи и какую технику ни поставь, каши не сваришь. А следовательно и ждать кулинарных шедевров на такой кухне не стоит.

При планировке кухни следует учесть несколько важных аспектов:

размер помещения;

высоту потолков;

местоположение стояка канализации;

расположение вентиляции и систем кондиционирования;

уровень естественного освещения,

будет стоять обеденный стол или есть отдельная столовая;

нужно ли место для быстрых перекусов и завтраков;

необходима ли кладовая;

сколько хозяек будет на кухне и сколько человек можно будет единовременно разместить и накормить.

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И это далеко не все критерии планировки кухни, но они являются базовыми. Теперь надо всё правильно и красиво расставить, поэтому предлагаю перейти к четвёртому «ингредиенту» — бытовой технике. Во многом именно от неё зависит «рецепт» хорошей кухни.

От того, какая техника стоит на кухне, зависит внешний вид, удобство, скорость готовки и настроение хозяйки, а значит и всей семьи!

Традиционные компоновки кухни хороши, привычны и понятны. Я же предлагаю взглянуть на ваше рабочее место шире, без оглядки на кухни друзей и знакомых.

Плита — главный прибор на кухне, выполняющий роль домашнего очага.

В первую очередь определяем её местоположение — вам решать, расположить её стандартно около стены (центральное размещение) или встроить в островную часть. Если духовым шкафом вы не пользуетесь, можно выбрать варочную газовую поверхность, которая будет выполнять все те же функции, что и верхняя часть плиты. Встречаются варианты «гостевой кухни», куда хозяйка иногда заходит сварить кофе — тут можно обойтись небольшой встраиваемой варочной панелью, например индукционной. Она не займёт много места и сольётся с рабочей поверхностью.

В любом случае необходимо достаточное пространство по всему периметру плиты для того, чтобы беспрепятственно готовить несколько блюд и перемещать посуду с горячей едой.

Прилегающие ящики — это незаменимые помощники. Они скрывают массу нужных подручных предметов: прихватки, специи, лопатки — словом, всё то, что может понадобиться в любую секунду.

Секции с тарелками также не стоит располагать далеко от плиты — блюдо хорошо подавать горячим. Однако и с этой проблемой современная техника справляется в два счёта — например с помощью мармитов или инфракрасных ламп для поддержания нужной температуры. При этом еда не высушивается, а остаётся сочной и ароматной! Место для инфракрасных ламп бывает предусмотрено в специальных вытяжках профессионального типа. Лампы не только выполняют функцию подогрева, но и служат интересным форматом подсветки.

Если вы решили расположить основную рабочую зону в кухонном островке, то обратите внимание на компактные холодильники и морозильники в виде выдвижных ящиков — это настоящее чудо! Они идеально подойдут для установки под столешницу. Только представьте: на расстоянии вытянутой руки можно выдвинуть секцию и достать всё, что вам нужно: воду, фрукты, грибы… Затем, слегка толкнув фасад, задвинуть ящик обратно.

«Кухонный остров, конечно, хорошо, но вытяжка перекрывает свет», — скажете вы. А вот и нет — вытяжка встроена прямо в столешницу, и увидеть её можно лишь в рабочем положении, нажав на «волшебную» кнопку. Прибор плавно выдвигается и остаётся в вертикальном положении. Когда он вам больше не нужен, нажмите кнопку — и он плавно опустится в свою нишу.

В духовом шкафу мы выпекаем массу вкусных блюд. Вы привыкли к тому, что он помещается под варочной панелью, и надо наклоняться, чтобы достать противень или тяжёлую жаровню. Гораздо удобнее видеть духовку на уровне столешницы — тогда беглого взгляда будет достаточно, чтобы оценить степень готовности блюда, да и профессиональных помощников никто не отменял (термощуп, таймер, «золотистая корочка»). Если у вас большая семья и все любят готовить, то можно использовать на своей кухне сдвоенный духовой шкаф — это две камеры с единым управлением, которые могут работать одновременно. А по соседству будут прекрасно себя чувствовать встраиваемые паровой шкаф и кофемашина.

В 99% случаев есть возможность разместить основные приборы (духовой шкаф, пароварку, кофемашину) в отдельной вертикальной нише. Смотрится такая компоновка друг под другом в стиле колонны грамотно и цельно, а практичность такой кухни возрастает в несколько раз, да и рабочей поверхности в таком случае требуется гораздо меньше.

Ещё один приём, позволяющий зрительно разгрузить пространство: использовать в интерьере полностью интегрированные приборы, замаскированные под отделку стены или кухонного гарнитура. Видны будут лишь фасады мебели или бытовой техники. Как правило, это хорошо работает в минималистских интерьерах или когда кухня совмещена с гостиной. Если холодильник или винный шкаф на вашей кухне встроенный, не стоит бояться, что он заберёт много пространства или будет перетягивать внимание на себя.

Плюсы современных холодильников высокого уровня:

запахи холодильной и морозильной камер не смешиваются благодаря двойной системе охлаждения;

большие вместительные камеры;

раздельный климат и влажность в отделах, что важно для хранения продуктов;

продвинутая система очистки воздуха внутри камеры;

некоторые детали, которые делают взаимодействие с холодильником максимально удобным — прохладная очищенная вода всегда под рукой прямо в камере холодильника, сенсорная панель управления, мягкая светодиодная подсветка, полки со специальным покрытием, удерживающие разлитую жидкость на одном месте, автоматический лёдогенератор.

Такие холодильники-гиганты прекрасно вписываются как в современные интерьеры, так и в классические. Отдельно стоящему холодильнику всегда можно сделать обрамление пилястрами и карнизом, чтобы органично вписать его в мебельную композицию.

Ещё один штрих — винный холодильник. Разным типам вина подходят различные условия для хранения и подачи к столу, но для этого совсем не обязательно ставить два холодильника. Современная техника позволяет обойтись одним прибором с двумя температурными зонами. Согласитесь, дверца с бронзированным стеклом, за которым просматриваются бутылки, это пикантная деталь интерьера.

Как видите, все ингредиенты тесно связаны и гармонично взаимодействуют. Теперь добавляем щепотку хорошего настроения и готовим ужин!

Мы верим, что советы Алёны помогут вам сделать кухню своей мечты. Roomble.com желает вам приятного аппетита!

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