Близняшки: как жить вдвоем на одной площади: пример хорошей детской

Мы все встречались с детьми-близнецами. Спросите любого, кто такие близнецы, и вам ответят — это те, которые похожие. Одинаковые шапочки, одинаковые курточки. Их только собственная мама отличит. И каждая такая мама расскажет вам что, на самом деле они совсем не похожи, ни внешностью ни, уж тем более, характером. Нашу новою статью о том что близнецы это всегда непредсказуемо подготовила дизайнер интерьеров Наталья Астахова.

Наталья Астахова, дизайнер интерьеров

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Закончила МВХПУ (б. Строгановское) специальность — дизайн.

Стажировалась в Италии.

Участвовала в телевизионных передачах.

Публиковалась в журналах «Идеи вашего дома», «Домой», «Интерьер дизайн» и др.

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Мама моих знакомых близняшек — детский психолог. Она серьезно подошла к вопросу дизайна для дочерей. Перед началом работы я внимательно выслушала историю про все отличия этих девятилетних очаровашек. Итогом нашей беседы было понимание: комнаты должны быть совершенно разные.

При оформлении детских я всегда начинаю с подбора мебели. Готовая мебель получается выгоднее по цене чем, сделанная на заказ в столярной мастерской. Очень часто производитель предлагает уже продуманные композиции, такие как, угловой шкаф или стол-трансформер. Поэтому перед началом работы я предлагаю поехать посмотреть, пощупать и даже понюхать мебель для детских.

Какого же было мое удивление что, при подборе мебели, девочки выбрали одну и ту же коллекцию. Стали смотреть обои и тут такая же история.

Таким образом, пришлось создать два разных интерьера, но в одном стиле и с участием одно и той же коллекции обоев и мебели. Коллекция обоев «Yet Jet» фабрика Prestigious Wallcoverinиg изготовленная в США — обворожительная — очень яркая и красочная.

На ней остановились сразу же как увидели. Основной ее рисунок — цветы и птицы, так же есть несколько вариантов прекрасных полосок и горох в разных цветах. Помимо стен с обоями я включила в отделку гладкую покраску. Договорились, что в одной из комнат будет преобладать розовый, а в другой зеленый.

Хозяйка розовой комнаты любит уединение, поэтому зона сна была отделена от письменного стола прозрачным стеллажом. Вдоль кровати установлен карниз с полотном зеленой шторы.

Вторая сестра любит музыку и ставит домашние спектакли. В ее комнате мы соорудили полукруглый элемент с занавесом, напоминающий сцену.

В обеих комнатах установлены плоские силуэты деревьев, выполненные из фанеры для крепления творческих работ девочек.

Так же в комнатах разместились вместительные шкафы для нарядов, стеллажи для хранения учебников и игрушек.

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