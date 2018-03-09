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Женщинам предложили пахнуть миррой и кардамоном
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Женщинам предложили пахнуть миррой и кардамоном 

Lenta.ru 9 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Французский модный дом Hermès пополнил свою нишевую парфюмерную коллекцию Hermessense пятью новыми ароматами, созданными эксклюзивным парфюмером дома Кристин Нажель, сообщает корреспондент «Ленты.ру»
Среди новинок — три туалетные воды и две парфюмерные эссенции. Туалетная вода Myrrhe Églantine построена на нотах мирры и шиповника, Agar Ébène — на нотах агара и пихты, Cèdre Sambac имеет в основе аккорд кедра и жасмина самбак.
Парфюмерные эссенции Cardamusc и Musc Pallida основаны на доминирующих восточных нотах: первая — на дуэте кардамона и мускуса, вторая — аккорде мускуса и ириса.
Все новые ароматы нишевой линии Hermessense адресованы как мужчинам, так и женщинам.
Дом Hermès основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, мебель, предметы интерьера и парфюмерию, в том числе нишевую линию Hermessense. В 2017 году дом выпустил новый аромат Twilly d’Hermès, созданный Кристин Нажель.
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