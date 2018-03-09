Каркасный дом: плюсы и минусы

Каркасный дом — очень практичное решение, ведь строится он очень быстро. Тем не менее такой дом — полноценное тёплое жильё для любого региона России.

Каркасные дома могут быть выполнены в разных стилях. Несмотря на то что они часто ассоциируются у нас с американскими коттеджами с отделкой фасадов сайдингом, такой дом может быть построен, например, в английском стиле, стиле прерий, кантри и шале.

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Плюс: вариативность планировок при доступной цене

В этом случае мы имеем дело с каркасным домостроением на лёгком фундаменте, которое популярно по всей России. Стоимость строительства коробки дома, возведения фундамента, монтажа кровли ниже, чем в вариантах с блоками или кирпичами. Но главное, что цена не сильно увеличивается при сложных проектах с эркерами, выступами, башнями и другими архитектурными элементами.

Эксплуатация дома в будущем потребует примерно такой же суммы, но никак не большей, чем в самом доступном по цене варианте, например блочного дома с отделкой сайдингом.

Плюс: низкая теплопроводность и хорошая теплоёмкость стен

Низкая теплопроводность стен означает, что если вы протопили и нагрели дом зимой и выключили отопление, охлаждаться он будет очень долго и постепенно. А теплоёмкость — это когда вы можете легко отключить одну комнату от вашей отопительной цепочки (предварительно поставив отопительную систему подходящего формата), и ваш дом не будет из-за этой холодной комнаты более прохладным.

Плюс: всесезонность строительства

Вы можете заказать строительство каркасного дома весной, зимой или осенью. Вам не придётся ждать подходящего времени, чтобы ваши строители начали работать. Это очень удобно в России, поэтому каркасные дома пользуются таким большим спросом.

Плюс: экологичное строительство и отсутствие усадки

Если вы хотите построить каркасный дом из дерева, то среди плюсов вы найдёте такие пункты, как экологичность и отсутствие усадки. В любом варианте каркасного дома они имеются. В отличие от дома из бруса и бревна, где вам придётся год ждать усадки перед тем, как вставить окна и двери, здесь ремонт можно делать сразу.

Экологичность каркасного дома — доказанный факт, обратившись в профессиональную фирму, вы сможете в этом убедиться.

Минус: необходим профессиональный проект от архитектора

На самом деле это всё же не настоящий минус. Грамотный проект нужен при строительстве коттеджа из любого материала, тем более на основе каркаса, так как эта технология не так проста, как принято считать в России.

Профессиональный проект позволяет вам получить в планировке то, о чём вы всегда мечтали — остров на кухне, гардеробные, ванную при спальне, эркер для столовой или мягкие сиденья вместо подоконников у окна.

Профессиональный проект от архитектора позволяет вам построить каркасный дом вашей мечты в любом выбранном стиле.

Минус: гулкость стен и межэтажных перекрытий

Как правило, каркасные дома ругают за то, что они «картонные», звукоизоляции в них плохая, а сами стены очень тонкие и якобы непрочные. На самом деле это вовсе не так. В США и Канаде каркасные дома строятся в любом климате — и с зимами при -30 со снегопадами, и в тропиках с сильными постоянными ветрами и ливнями. Единственный реальный минус — гулкость стен, которая никак не влияет на сейсмоустойчивость или прочность здания.

Решить проблему гулкости стен легко — закажите у подрядчика дополнительную звукоизоляцию дома!

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