Современный интерьер в классическом особняке: проект в Монтевиле

Застройщик поселка Монтевиль спроектировал классический дом с эркерами и колоннами площадью

800 кв. м. Но владельцам дома по душе современный стиль, который и взяла за основу Александра Федорова . Получился чистый и спокойный интерьер. Главными акцентами стали экологичная отделка и невесомые люстры.

Архитектор Александра Федорова начала с небольшой перепланировки и четкого зонирования. Первый этаж — парадный и торжественный, второй и третий — приватные, предназначены для уединения и релаксации.

Торжественность задали при помощи симметрии — холл от гостиной и кухни отделяют две стены, обшитые светлым дубом, у которых напротив друг друга установили одинаковые консоли Porada и привесили круглые зеркала.

Двусветное пространство гостиной с полукруглым эркером и панорамным остеклением — смысловой центр интерьера. Он заметен практически из любой точки дома. Украшение гостиной — минималистичная диванная группа Minotti с журнальным столиком.

Но все внимание здесь сосредоточено на освещении. «Современная люстра из хромированного металла Inarchi скорее похожая на скульптуру», — говорит архитектор.

В интерьере много металла, причем разного по цвету и фактуре. Столики в гостиной стальные — глянцевые и матовые. А центральную стену с камином украсили яркие медные панели теплых оттенков.

Декор в комнатах составили из золотых, серебряных, бронзовых, медных и латунных элементов. А в одной из мини-гостиных на верхних этажах появились настоящие пни, полностью покрытые серебром, но с сохранением естественной фактуры.

Особого внимание заслуживает ванная комната при женской спальне. Одну из ее стен полностью «укрыли» подвешенными под потолок цепями. Усиливает эффект биокамин, который редко можно встретить в таком утилитарном помещении. Эта ванная — скорее будуар для релаксации.

Чтобы современный интерьер не выглядел чересчур сдержанно и холодно, в отделке активно использовали дерево. Часть стен покрыли им полностью, а в женской спальне добавили геометрии и объема при помощи реек за изголовьем кровати. Свою роль в создании уюта сыграли текстиль, обивка мебели и пушистые ковры.

Для пола использовали светлый мрамор, перетекающий из одного помещения в другое. В холле его оттенок становится почти белым и оттеняет гальку, которой оформили пространство под лестницей. Ее же использовали в зоне SPA на третьем этаже.

Консольные ступени лестницы словно выступают из стены. Благодаря этому пространство кажется воздушным и легким. Естественного освещения в этой части дома нет, поэтому в центре винтовой конструкции привесили люстру — она спускается каскадом из-под самой крыши дома с третьего этажа.

Помимо основной функции, освещение выполняет еще и декоративную. Хрустальные подвесы Ochre появились над обеденным столом в гостиной. Одну из приватных мини-гостиных украсили плетеные напольные светильники и подвесы в форме черных канатов с плафонами.

При этом, чтобы избежать избыточности, часть светильников нарочито незаметны, не бросаются в глаза и не привлекают внимания. Например, потолочный свет составили из множества точечных светильников, которые расположены хаотично и создают эффект звездного неба.