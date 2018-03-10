Как выбрать мебель для интерьера в современном стиле?

Павел Герасимов поделился важными советами, которые помогут обустроить интерьер в современном стиле максимально продуманно.

Подбор мебели тесно связан с планировкой, поэтому начните именно с нее. Проанализируйте свои ежедневные действия и учтите это на планировочном решении. Важно использовать настоящие размеры выбранной мебели — чтобы мебель могла правильно войти в готовый интерьер, не мешала свободному проходу и смотрелась красиво.

Современный интерьер — это интерьер, в котором нет ничего лишнего. Это правило касается и мебели. Поэтому выбирайте только самые необходимые предметы или такие, которые будут совмещать в себе несколько функций — например, барную стойку можно использовать как обеденный или рабочий стол.

Итак, вы определились с планировкой и размерами мебели, но остается вопрос: на что ориентироваться при выборе?

Системы хранения должны быть «невидимыми», то есть в большинстве своем — встроенными.

Отдельно стоящая мебель должна быть лаконичной и без лишних деталей.

Крупногабаритную мягкую мебель также выбирайте простых и лаконичных форм.

При выборе мягкой мебели руководствуйтесь не только функциональностью, но и принципом равновесия: важно определить, какая мебель визуально тяжелее, а какая — легче, и правильно распределить ее в интерьере.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к дизайнеру за консультацией. Для начала убедитесь, что выбранный специалист работает именно с современным стилем, и запросите портфолио реализованных проектов. Это даст вам понимание направления его работы и подтвердит его квалификацию.

Есть интернет-магазины, которые продают мебель известных производителей и поставщиков онлайн: в этом случае товары можно протестировать у поставщика и принять решение о покупке. Если же это магазин с мебелью, которую нельзя оценить в жизни, покупать диван или кресло там достаточно рискованно.

Также в интернете можно подобрать более мелкую мебель — например, стулья, консоли — и декор.

Если говорить о корпусной мебели, важно разобраться в качестве фурнитуры и понять, насколько хорошо открываются дверцы, выдвигаются ящики. Как правило, фурнитура худшего качества имеет более низкую цену.

Обычно крупные интернет-магазины со стажем дорожат своей репутацией и продают действительно качественные товары.

Выбирайте мебель нейтральных цветов и простых форм. Хорошо, если спустя время ее можно будет обновить — поменять или добавить декоративные подушки на диван, полностью заменить небольшой столик без глобальных перестановок.

За встроенные системы хранения можно не переживать — они еще долго будут актуальны в современных интерьерах.

Иллюстрации: дизайн-проекты студии Geometrium.