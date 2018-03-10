Как сделать ванную комнату более дружелюбной: мнение профи

Интерьерная эволюция продолжается. Геза Хансен из архитектурного бюро The Hansen Family рассказала Roomble.com о современных веяниях в дизайне интерьеров санузлов, о цветах и о том, что вдохновляет дизайнера. Получилось интересно.

Геза Хансен (Gesa Hansen)

Геза Хансен окончила Высшую школу строительства и художественного конструирования («Баухаус»), затем Университет искусств Нагои в Японии. Долгое время работала в качестве дизайнера во французских и японских ателье. В 2009 году Геза основала свою студию дизайна The Hansen Family. Хансен имеет много международных наград в области предметного дизайна, сотрудничает с брендами мировой известности. Коллекция, которую она разработала для Villeroy & Boch, принесла ей ещё большую популярность.

gesahansen.com По словам Гезы Хансен, на этот раз коллекция Villeroy & Boch вдохновлялась природой и сменой времён года, именно поэтому в её основу легли натуральные цвета. Геза давно хотела использовать тему цикличности природы и естественности, но решила, что это слишком очевидная концепция и перешла на работу с нюансами оттенков. Дизайнер решила сделать интерьер глубже за счёт комбинации насыщенных и разбавленных тонов.

Геза считает, что пространство ванной важно как элемент общения с самим собой. Ванная — это помещение, где можно расслабиться, прилечь. Поэтому палитра ванной комнаты должна быть не холодной, а тёплой и гостеприимной.

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Я считаю, что ванная скоро отвоюет популярность у гостиной.

Геза Хансен, дизайнер

Главному редактору Roomble.com Оксане Кашенко , которая по случаю проведения кёльнской выставки мебели оказалась в Германии, удалось пообщаться с Гезой Хансен. О чём шёл разговор — читайте ниже.

— Геза, какой оттенок станет любимым в новом сезоне у ваших клиентов?

— Институт цвета Pantone объявил «розовый кварц» оттенком сезона. Все оттенки, которые я выбрала для ванной коллекции в этом сезоне, разбавленные, водянистые. Таким образом они приближаются к идее воды, а вода — это и есть ванная. Синий, конечно же, особенно органично вписался в концепцию.

— А что касается вашего любимого цвета, какой он?

— Я очень люблю работать с синим цветом. Когда используешь его на фактурной плитке, появляется ощущение текстуры воды. Серый же добавляет глубины, и это не пустой оттенок — за счёт него можно играть с тонами. Во Франции, например, принято более смело работать с цветами, и я старалась применить эту практику и в Германии.

— Что вы можете сказать про интерьерную организацию гостевой ванной? Насколько смелой может быть цветовая палитра в ней?

— Гостевые ванные принято делать более сдержанными.

— Есть ли у цвета гендерная градация?

— Я считаю, что да. Например, серые оттенки ванной комнаты больше подходят думающим женщинам и бизнес-леди. Хотя золотой тоже чертовски хорош.

— Есть ли у вас планы на будущее? Поделитесь с читателями Roomble.com…

— Ну хорошо… Я хочу сделать самый настоящий отель и реализовать в нём все свои дизайнерские идеи. Что до предметного дизайна, то я хочу продолжить работать с Villeroy & Boch и, наконец, создать ванную, где было бы всё!

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