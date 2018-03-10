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Идеальный домашний кабинет: 107 идей
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Идеальный домашний кабинет: 107 идей 

Roomble.com 10 марта 2018
Фото: Roomble.com
Домашний офис — это уже не роскошь, а повседневная необходимость. Как можно улучшить это место и сделать его более комфортным для продуктивной работы? Об этом читайте в нашей подборке материалов.
Не только фрилансеры трудятся дома. Кто-то просто-напросто не успевает сделать в офисе всё что нужно. А кто-то, например, предпочитает работать дома в летнюю жару. Ну а тем, у кого есть хобби (шитьё, вязание, выжигание и так далее), тем более не обойтись без офисного уголка в квартире. Как минимум потому, что он лучше настраивает на работу. Сегодня речь пойдёт о том, где его можно оборудовать.
В наше время всё больше людей работает дома, у компьютера. Такой домашний офис должен быть тщательно продуман и хорошо организован. И тогда психологический комфорт и результативность работы вам гарантированы.
Как организовать домашний офис, в котором было бы удобно работать? Сегодня мы покажем вам несколько замечательных идей по обустройству рабочего уголка в гостиной, на подоконнике и даже под лестницей.
У вас нет места для кабинета? Не беда, при наличии минимальных способностей к упорядочиваю пространства вокруг себя вам будет достаточно самого крохотного угла и низенькой табуретки. У нас есть 20 доказательств этого утверждения.
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