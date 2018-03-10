На побережье Альмерии продается замок XVIII века за €3,3 млн

Замок включает в себя две гостиные, кухню, пять спален, внутренний двор с бассейном. В качестве бонуса — собственное энергообеспечение объекта, а также четыре действующие пушки, позволяющие с легкостью отразить «пиратские атаки». Электричество добывается посредством солнечных панелей, а вода — из источника на территории замка, сообщает noticia.ru.

Крепость построили в 1764 году по указу короля Карлоса III. После Пиренейской войны здание переходило «из рук в руки», пребывая в собственности различных служб. И только в 1875 году стало частным владением. Один из прошлых хозяев дома — архитектор — полностью «перекроил» интерьер здания, сделав объект комфортным для проживания.

Помимо огромной территории и замка с историческим прошлым новый владелец получает ряд обязательств: сохранять первозданный вид замка в связи с его культурной значимостью, а также открывать его для посетителей как минимум четыре раза в месяц.

Кстати, в Шотландии также продается замок всего за €1,2 млн