Как без особых затрат сделать в квартире стильный ремонт: московская однушка

Разработка дизайна для небольшой квартиры с практически отсутствующей отделкой — дело непростое. Но Кирилл Шабанов и его команда отлично справились с этой задачей. В основу проекта были заложены такие интерьерные параметры, как простота, обилие света, максимальная функциональность всех площадей и скорость выполнения задачи.

Кирилл Шабанов, руководитель студии Izumoff, куратор проектов

izumoff.com Для команды Кирилла такой сложный проект не первый. Студия специализируется на проектировании уникальных, ультрамодных интерьеров под ключ. Дизайнеры Izumoff не ориентированы на поток. По словам Кирилла, индивидуальная работа даёт больше возможностей для разработки действительно интересного дизайна.

В этом проекте главным акцентом стал даже не модный формат лофта, винтажной студии или оригинальные лампы — всё очарование квартиры сконцентрировалось на стенах и потолке. Они не отделаны, а просто выкрашены в сливочно-белый цвет. Такое интерьерное решение позволило визуально увеличить площадь небольшой квартиры до размеров полноценной студии с актуальными окнами в пол.

Стиль винтаж как нельзя лучше вписался в общую концепцию места, наполненного светом и уютом.

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Прихожая

При входе в квартиру гостей встречают удобные деревянные шкафы и манекены.

Зеркала, манекены, белый цвет, бетонный потолок, кирпичная стена и небольшие, но очень яркие, говорящие акценты в виде ручек на дощатом шкафу или плетёной тумбочки делают интерьер прихожей простым, но визуально очень стильным.

Гостиная

Среди существующих ныне стилей дизайна интерьера винтаж обладает самым большим запасом идей для воплощения. С его помощью в интерьер дома или квартиры можно вписать любой старинный (или состаренный) предмет, придав тем самым помещению атмосферу уюта, дорогой, статусной обжитости с историей, насчитывающей не один десяток лет. Важным для этого стиля считается работа с вещами или предметами яркого, выразительного «характера». В проекте дизайн-студии Izumoff таких предметов достаточно.

Обратите внимание на стилизованную люстру с подсвечниками, тумбочки-сундуки из ящиков, окрашенных белой краской, торшер из двух веток с белым плафоном. Эти предметы «делают» всю гостиную. Они отлично гармонируют с неокрашенной бетонной стеной и современной плазмой. Интерьер гостиной выдержан в строгих тонах, в ней нет ни одной лишней или вносящей дисгармонию вещи.

Дополнительное очарование гостиной придаёт камин с настоящими дровами. Он стал важной частью интерьерной картины, особенно во вневременном винтаже, потому что интерьер этой квартиры действительно не имеет чётких временных рамок. Невозможно сказать, какое десятилетие или столетие воплощено в проекте. И это хорошо. Привязка ко времени ограничивает интерьерный инструментарий. Чтобы получить более свободное решение, нужно всего лишь немного размыть границы.

Кухня и столовая зона

Кухня и столовая зона в квартире совмещены. Это оказалось более правильным решением с точки зрения зонирования небольшого пространства жилого помещения. На кухне мы видим домашнюю жаровню, снабжённую отличной вытяжкой, большие рабочие поверхности столов и очень удобно расположенные шкафчики для домашней утвари.

Рабочая зона кухни отделена от столовой прозрачной стеклянной стенкой. Встроенные духовка и холодильник стилизованы под бетонную стену и имеют графитово-серый цвет. Большое окно уравновешивает светлые и тёмные оттенки, делая кухню и зону столовой более интересными в плане освещения.

Очень необычный акцент — декорированный травой пол. В него встроен специальный контейнер, в котором растёт настоящая трава.

Ванная комната

Ванная в доме небольшая, но уютная, с удобными шкафчиками, подвесными лампами-невидимками (без плафона) и мраморной плиткой.

Дверцы шкафчиков сделаны в виде деревянных створок с красивым вензельным узором. Нечто среднее между восточным стилем и ар-деко. Дверь в ванную комнату идёт из центральной студии (кухня, столовая зона, гостиная). Довольно удобно. Особенно если в доме есть малыши.

Спальня

Спальня у команды Izumoff получилась мягкой, нежной, очаровательной и даже романтичной. В интерьере комнаты преобладают белый, персиковый, светлый серо-голубой, светло-лиловый цвета. Комната наполнена яркими и оригинальными аксессуарами в виде клетки для птиц, миниатюрного манекена для украшений, хрустальных флаконов для духов, небольших ваз и свечами в подсвечниках. Несмотря на это комната не кажется перегруженной. Всё на своих местах и ничто не диссонирует.

Обратите внимание на большое зеркало в резной деревянной раме. Скорее всего оно сделано на заказ и не имеет исторической ценности, но смотрится очень привлекательно. Большое окно в паре с этим зеркалом и низкими прикроватными столиками делает комнату похожей на будуар парижской куртизанки или лондонской оперной дивы. Мягкий свет тканевой лампы на потолке создаёт приятный полумрак, наполненный негой и покоем.

Обратите внимание на подвесные потолки и встроенные шкафчики. Квартира выглядит такой уютной, потому что все вещи лежат на полках и шкафах. Поднять всё наверх было отличным стилистическим и функциональным решением. Оно предоставило возможность открыть пространство и сделать его визуально больше.

Как вы уже убедились, небольшая квартира с неотделанными бетонными стенами, минимумом мебели и множеством аксессуаров в стиле винтаж — это реально. Причём без особых усилий. Нужна белая краска, фантазия и мебель с блошиных рынков.

Дизайнеры из команды Izumoff дали несколько советов, как правильно оформить и зонировать небольшую квартиру с бетонными стенами.

Советы дизайнеров

В маленькой квартире должно быть много света. Не жалейте денег на лампы.

Выбирайте только качественную белую краску — от этого будет зависеть, сделаете вы ремонт через три года или через пять лет.

Отдельное внимание обратите на аксессуары. Если вы нашли чудесную лампу 30-х годов прошлого века — отдайте её на реставрацию специалисту. В винтажном стиле качество декора и аксессуаров играет большую роль.

Не перегружайте пространство. Мебели должно быть мало. Да. Так задумано. Вам понравится.

Стёкло и металл используйте реже. Пусть будет больше камня и необработанных поверхностей. Это не касается только кухни и ванной комнаты.

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