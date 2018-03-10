Скандинавский стиль: 20 белых кухонь и советы по их комплектации

Белая кухня — это чистый лист, на котором вы можете написать всё что угодно. Белый впишется в стиль хай-тек и будет прекрасен в «дворцовом» антураже. Главное — не забывать, что за внешним лоском должно скрываться разумное и удобное содержание, и ориентироваться не только на красивые картинки, но и на реальные потребности.

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Возможно, у вас есть сомнения, связанные с распространёнными предубеждениями насчёт использования белого цвета (особенно на кухне). Попробуем их опровергнуть.

Белый — это красиво, но непрактично

Современные материалы отталкивают грязь, кроме того, пятна появляются на любой кухне, но где вы заметите и уберёте их быстрее — на белой поверхности или на коричневой? Выбирайте глянцевые гладкие материалы — матовые пачкаются быстрее, шершавые поверхности тяжелее чистить.

Предусмотрите удобную вместительную раковину, чтобы легко поддерживать чистоту. Например кран может быть прикреплён к стене, чтобы освободить место, а может превращаться в выдвижной душ. Здорово, если в раковине будет вторая чаша, отдельный кран для питьевой воды и встроенный измельчитель отходов: меньше брызг, меньше мусора — чистая белая кухня.

Инга Ажгирей, дизайнер:

— Мне нравятся белые кухни хотя бы потому, что декоративные аксессуары — цветные декоративные лопаточки, доски, текстиль — можно часто менять, и всё будет смотреться хорошо и по-новому. При покупке всегда активно трогайте материал, из которого будет сделана кухня, не стесняйтесь. Это нужно, чтобы понять, как поверхность будет вести себя в жизни. Лучше всего, если следов не остаётся или если отпечатки легко удаляются.

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Единственное непрактичное применение белого на кухне — это, пожалуй, столешница в рабочей зоне, которая подвергается максимальному воздействию: грязи, воды, ударов, горячих предметов. Возможно, стоит укомплектовать кухню максимальным количеством досок и подставок или выбрать самый подходящий материал, учтя все его плюсы и минусы. Чтобы меньше пачкались нижние шкафчики, пусть столешница немного выступает вперёд и закрывает от брызг.

Ася Бондарева, дизайнер:

— Столешницы я рекомендую заказывать уже после установки кухни, так как правильные замеры можно снять только после полной сборки кухонного гарнитура, это позволит получить идеально подогнанную поверхность. Процесс немного удлинится, но результат того стоит.

bondarevadesign.ru Белый не потерпит беспорядка

Легко ответить: «тогда не создавайте беспорядка» — но как? Действительно, завалы на белом фоне несколько заметнее, чем, допустим, на сером. Но выход есть — убедитесь, что полноценно используете все места для хранения на кухне. Проверьте — устраивает ли вас размер и размещение всех ящиков и полок ещё до покупки. Почему бы сразу не предусмотреть, например, место для хранения бутылок?

Узкие выдвигающиеся полки очень хороши для хранения баночек со специями и экономят место. И не забудьте о выдвижных ящиках — главное, чтобы они были удобными и качественными.

Боковые открытые полки на нижнем уровне подойдут для хранения действительно актуальных, красивых и используемых вещей — например кулинарных книг.

А вот верхнюю зону кухни можно задействовать, установив рейлинг — металлическую трубку или рейку, на которую можно подвесить корзинки, крючки для лопаток и шумовок, даже сковородки.

Закрытые шкафы могут выполнять сразу две функции — скрывать или ненавязчиво демонстрировать. Закройте дверцей полку с микроволновой печью, если она не вписывается в интерьер, а вот любимый сервиз выставьте в изящном застеклённом шкафу, так он будет на виду, но в безопасности от пыли и домашних животных.

Открытые полки — это решение для аккуратистов и прирождённых декораторов. Если вы выставите на них вазочки или красивые тарелки и бокалы, они, несомненно, привлекут внимание. Но если на открытых полках вы планируете держать старые сковородки и крышки, лучше сложите их в проволочные или плетёные корзины.

Инга Ажгирей, дизайнер:

— Выбирая комплектацию кухни, просто разложите всю свою посуду — большую и мелкую, приборы и аксессуары — и внимательно на неё посмотрите. Это всё или вы планируете купить ещё? В итоге вам станет понятно, какой объём ящиков для крупной посуды нужно предусмотреть, сколько выдвижных ящиков для мелочи. Что касается открытых полок — если не готовы поддерживать идеальный порядок и строить чашечки по росту и цвету, то вместо желаемого ощущения лёгкости и простора получите просто беспорядок. Лучше аккуратные закрытые ящики, даже на маленькой кухне, чем море вещей на открытой полке.

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Если вы храните что-то на кухонных шкафчиках под самым потолком, то скорее всего это что-то, чем вы пользуетесь очень редко. Возможно, в некоторых случаях лучше отказаться от навесных шкафчиков совсем. Хранить все нужные предметы можно и в напольных низких или высоких узких шкафах, но, пожалуй, это вариант для большой кухни и очень продуманного ведения хозяйства.

Многие предметы на кухне сделаны из металла, поэтому магнитные полоски для хранения вам пригодятся — как вертикальные, так и горизонтальные. В первую очередь это удобно для хранения ножей, но вы можете, например, прикрепить на магниты блокнот для заметок и записей.

Белый — это скучно

Белый иногда считают слишком стерильным и думают, что белая кухня будет похожа на операционную. Зато в отличие от тёмных оттенков белый практически излучает свет, а тепла и яркости ему можно добавить текстилем, аксессуарами, декором. Белый — универсальный цвет и хорошо смотрится в любом сочетании. Выбирайте: яркие детали, чёрно-белая графика или сочетание с пастельными оттенками.

Почему бы не разнообразить интерьер с помощью текстур? Белый отлично смотрится в сочетании с деревом, металлом, плиткой. Есть масса способов сделать вашу кухню модной и стильной.

Ася Бондарева, дизайнер:

— По моему мнению, не стоит бояться белых кухонь, они придают помещению ощущение простора и чистоты. Ещё это очень хороший фон для нарядного кухонного фартука и красивой посуды. Так что смело решайтесь!

bondarevadesign.ru Наконец, предусмотрите на вашей белой кухне место для свежих цветов — они всегда будут радовать, вдохновлять и поднимать настроение.

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