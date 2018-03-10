Нет места в спальне: 10 дополнительных вариантов хранения

Многослойная гора одежды на спинке стула, нестройные ряды туфель, запутанная связка украшений и незакрывающийся шкаф. Если у вас нет отдельной гардеробной комнаты, наверняка проблема с нехваткой мест для хранения одежды и разных мелочей вам знакома.

Как найти место для каждой вещи и при этом не превратить спальню в склад? Громоздкий шкаф — не единственное и не самое правильное решение.

В этой статье мы собрали десять вдохновляющих примеров, которые не только помогут вам решить проблему хранения, но и порадуют взор.

1. Под кроватью

Нет, мы не будем призывать вас прятать вещи под кровать так, как это делают подростки в американских фильмах. Однако игнорировать такое довольно внушительное по площади пространство было бы ошибкой.

Можно подобрать кровать со встроенными ящиками, в которых удобно хранить сезонные вещи или, например, постельное бельё. Или же обустроить всё своими силами, разместив под кроватью плетёные корзины (это особенно удобно, если речь идёт о хранении мелких вещей). Так при уборке вы сэкономите уйму времени и сил.

Оригинальным решением могут также стать выкатные ящики на колёсах.

2. Сундуки и чемоданы

Наверняка в вашей семье сохранились старинные тяжёлые сундуки или чемоданы. Если они до сих пор пылятся на чердаке, срочно их доставайте. Они не только с радостью приютят крупногарабитные вещи, но и станут украшением интерьера. Их можно смело ставить на видное место, например перед кроватью.

3. Напольные вешалки

Если вам очень нравится новая юбка или коллекция рубашек, почему бы не выставить их напоказ? Внести в комнату элементы шоу-рума и немного разгрузить шкаф помогут напольные вешалки. Они могут быть как лёгкими металлическими, так и массивными деревянными — подберите на свой вкус.

4. Шкафы в изголовье

Обратите пристальное внимание на пространство вокруг кровати. Если прикроватной тумбочки оказалось маловато, стоит задуматься о чём-то более вместительном. Полки или небольшие стеллажи, размещённые в изголовье кровати, не съедят много места от общей площади и станут незаменимыми помощниками для хранения разных мелочей, коллекции журналов или нескольких книг, которые вы читаете перед сном.

Мнение редакции:

— Обязательно убедитесь, что шкафы и полки, размещённые в изголовье кровати, надёжно закреплены, и старайтесь их не перегружать. Важно, чтобы стеллаж выглядел как продолжение кровати или сливался со стеной — иначе неприятных ощущений от нависающих над вами ящиков не избежать.

5. Столики и консоли

Если для шикарного будуарного уголка нет места, используйте более компактные варианты. Присмотритесь к моделям со встроенными ящиками с креплениями для хранения украшений. Подойдёт также узкая консоль с ящиками — несмотря на скромные габариты, она вместит в себя вашу коллекцию косметики и аксессуаров.

6. Крючки

Что это будет — голова оленя, винтажные крючки или забавные находки современных дизайнеров? Крючки можно повесить на стену рядом с зеркалом или на тумбочку — с противоположной от кровати стороны. Так вся ваша коллекция украшений будет аккуратно организована и при этом на виду.

7. Доска на стену

Ещё один вариант для хранения украшений подойдёт для обладателей по-настоящему внушительной коллекции. Вариантов таких досок существует великое множество, вы можете купить готовое решение или сделать его своими руками. Подойдёт магнитная или пробковая доска. Можно взять раму для картины и обтянуть её тканью, используя в качестве закрепителя булавки или кнопки.

8. Гардероб напоказ

Часто гардеробные шкафы, представленные в магазинах, занимают слишком много места и при этом не вмещают всё, что нужно. Например вам необходимо больше места под обувь или длинные платья, а производитель этого не учёл. Организуйте систему полок и штанг для одежды самостоятельно. Так в вашем гардеробе не будет ничего лишнего, из составных элементов вы создадите подходящую именно вам конфигурацию.

Мнение редакции:

— Заодно откажитесь и от громоздких дверей. Попробуйте заменить их шторами или вовсе оставьте полки открытыми. Так вы визуально облегчите пространство.

9. Окно

Пространство у окна совершенно незаслуженно игнорируется. Разместите полки над окном или по бокам от оконного проёма. А если вам посчастливилось быть обладателем толстых стен, в зоне у окна можно поставить скамейку (под которой, как вы уже догадались, разместятся ящики или корзины). Сама скамейка станет идеальным местом для вечеров за книгой.

10. Дверь

Если на вашей двери уже висит халат или полотенце, пора сделать следующий шаг. За дверью разместите коллекцию сумок или обуви. На саму дверь можно повесить специальные карманы — для косметики и разных мелочей.

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