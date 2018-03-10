Пятьдесят оттенков белого

Мне всегда нравились автомобили неярких цветов — девушки первым делом обращают внимание на цвет. Скажем, в цветовой палитре «Каптюра» радуют глаз серо-стальной и черный, но особое внимание привлекли коричневый и белый «слоновая кость». Мне кажется, это очень редкие и необычные цвета на дороге, при этом они спокойные и «вкусные». Впрочем, это лично мой выбор и стиль, на улице все-таки приятно иногда увидеть яркие и насыщенные цвета, и у «Каптюра» есть такой — лазорево-синий.

Вообще автомобиль для меня нечто вроде друга, современного и продвинутого, который всегда придет на помощь. И «Каптюр» полностью отвечает такому представлению. Можно смело собрать компанию друзей и однокурсников и отправиться на природу искать новые пейзажи — благо полный привод Kaptur это позволяет.

На пленэре без автомобиля трудно — тем более зимой. Холсты, краски, мольберт очень тяжело и неудобно носить в руках, а уж про общественный транспорт и говорить нечего: свежая картина маслом — не самый желанный «пассажир» в метро. Автомобиль, конечно, спасает! Все погрузила и поехала творить. «Каптюр» для этого подходит идеально. Во-первых, в багажник помещается все, что нужно брать на этюды, и не только. Во-вторых, на таком авто можно смело поехать на природу и отхватить свой кусочек красивого пейзажа, не опасаясь, что застрянешь где-нибудь в грязи или в снегу.

Автомобиль для меня прежде всего друг, который всегда придет на помощь

Но не менее важен для меня дизайн. «Каптюр» определенно производит сильное впечатление — экстерьер очень цельный, силуэт динамичный, что не может не впечатлять каждый раз, когда подходишь к машине. А детали можно долго рассматривать, каждый раз обнаруживая что-то новое — изгиб или поворот поверхности. В целом придирчивый взгляд художника этот автомобиль радует.

И не только снаружи. Интерьер автомобиля дружелюбный и домашний, в нем очень уютно, а главное, просторно — можно спокойно расположиться и начать делать путевые зарисовки. Я практически не расстаюсь с карандашом и бумагой, так что машина становится своеобразной студией.

Я не расстаюсь с карандашом и бумагой, так что Kaptur стал для меня своеобразной студией

Понравилась мультимедийная система: простая и понятная любому, функциональная на удивление, а главное для моей художественной натуры — удачно вписанная в интерьер. Хорошо, что поверхности передней панели в основном глянцевые: их будет легко чистить от красок или других материалов. В целом все очень гармонично и понятно, без лишней мудрености, но с каким-то особенным французским шармом. И все же первым делом цвет… Вы посмотрите, как фантастически смотрится белый «Каптюр» на белом снегу!