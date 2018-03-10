Куда спрятать холодильник: 7 вариантов, о которых вы не догадывались

Допустим, вы задумали сделать кухню в стиле средневекового замка, даже еду готовите в камине — как в идею впишется глянцевый гигант-холодильник? Или вся кухня — от силы пять квадратных метров, а место непременно нужно для посудомоечной машины, вытяжки, стола, плиты и прочего. А ещё иногда холодильник хочется спрятать, чтобы не заглядывать в него лишний раз.

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За пределами

Вынесите «виновника» раздумий в другую комнату. Холодильник может находиться в прихожей, в комнате, и даже можно придумать, как замаскировать холодильник в гостиной. Только хорошенько подумайте — кому он там будет мешать шумом, а кто получит круглосуточный доступ к еде, устроит ли это вас?

Достойный вариант — лоджия, если соблюдены все технические условия, а именно: помещение проветривается, в нём тепло зимой, умеренно влажно. Иначе холодильник просто перестанет работать. Можно попробовать объединить лоджию с кухней, если вас не пугают технические и юридические сложности, или хотя бы сделать служебное окно, чтобы передавать еду сразу на кухню.

Наше мнение:

— Перепланировка, соединяющая кухню с лоджией, добавит места и света. Но помните, что вам придётся получить согласие всех членов семьи и соседей. Если ремонт повлияет на внешний вид здания или понадобится перенос коммуникаций, задача усложняется. Подумайте, стоит ли овчинка выделки, возможно, вас устроит просто утеплённая лоджия в качестве дополнительной комнаты.

Размер

Может быть, вам хватит мини-холодильника? Возможно, вы готовы отказаться от морозильной камеры или установить её отдельно. Это сбережёт место и позволит легче спрятать «составные части». Маленького холодильника вполне достаточно для одного не очень голодного человека, да и место такому агрегату найдётся даже в спальне. В любом случае перед выбором бытовой техники стоит задать себе несколько важных вопросов.

Под лестницей

Спрячьте холодильник под лестницей. Там достаточно места для ниши или целой кладовки. Но помните, что нужен теплоотвод. В глухой нише холодильник легко перегревается. Даже без дополнительных стен холодильник под лестницей визуально теряется — главное, вспомнить, где он, когда понадобится еда.

Если спрятать холодильник в шкаф, то куда спрятать шкаф? Никуда, если его внешний вид вас устроит и лучше впишется в интерьер и стиль кухни, чем металлический гигант. Готовый комплект кухонной мебели может уже предусматривать встроенный холодильник в шкафу, идеально совпадающем по цвету со всей кухней. Или же вы можете построить шкафчик по своему вкусу. Учтите — задняя стена обязательно должна быть с решёткой для вентиляции.

Маскировка

Спрячьте холодильник на самом видном месте — вот неожиданное решение. Просто замаскируйте его под что-то другое — грифельную доску например. Представьте, как удобно будет оставлять записки и рецепты, списки покупок для близких, решать примеры наконец! Сейчас есть краски, создающие подобный эффект на любой поверхности. К тому же вы каждый день сможете менять его внешний вид, если положите рядом цветные мелки.

Превращение

Это нечто большее, чем просто маскировка: холодильник превращается… в Тардис, средство передвижения по Вселенной легендарного Доктора Кто из британского телесериала — при помощи клеящейся виниловой плёнки. Или художественную галерею ваших лучших фотографий. Со вкусом подобранные магнитики из путешествий тоже сделают из надоевшего прибора маленький музей. Вот теперь его внешний вид вызывает только радость, и ничего не нужно прятать.

Декор

Украсьте холодильник так, что он сам станет выглядеть как произведение искусства. Вы можете сделать это самостоятельно, а можете использовать полноразмерные магнитные панели с потрясающими эффектами. Так холодильник впишется и в кухню в стиле поп-арт, и в имитацию старой кофейни в Провансе. Некоторые модели холодильников уже продаются с дизайнерскими рисунками на них.

Наше мнение:

— Откройте в себе декоратора — выкрасьте холодильник золотой краской или нарисуйте на нём картину. Если же квартира съёмная или вы не уверены в своих талантах, вам поможет разноцветный бумажный и тканевый скотч, известный как Washi Tape (купить его можно в магазинах для скрапбукинга и другого творчества). Даже простые разноцветные полоски сделают холодильник гораздо симпатичнее.

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